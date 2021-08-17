مستشار الأمن القومي الأمريكي: طالبان أبلغت واشنطن أنها ستوفر ممرًا آمنًا للمطار

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستوفر ممرًا آمنًا للمدنيين للوصول إلى المطار في أفغانستان.

وأضاف سوليفان أيضًا في إفادة إخبارية بالبيت الأبيض نقلتها ”رويترز“، أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية الإجلاء في كابول يمكن أن تستمر حتى 31 آب/ أغسطس، وأنها تتحدث مع طالبان عن الجدول الزمني المحدد لذلك وكيف سيتم تنفيذه.

وهرعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين بعد عودة طالبان إلى السلطة مع استمرار وجود آلاف الأمريكيين في البلاد.

وأرسلت واشنطن آلاف الجنود الأمريكيين إلى كابول للمساعدة في جهود الإجلاء بعد انهيار الجيش والحكومة في أفغانستان في أعقاب تقدم قوات طالبان الخاطف.

وقال سوليفان: ”أبلغتنا طالبان باستعدادها لتوفير ممر آمن للمدنيين إلى المطار، ونعتزم إلزامهم بهذا التعهد“.

وأضاف: ”نعتقد بأن هذا يمكن أن يستمر حتى الحادي والثلاثين. نحن نتحدث معهم بشأن الجدول الزمني الدقيق لكيفية تنفيذ هذا“.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعترف بطالبان قوة حاكمة شرعية في أفغانستان.

وبين أنه ”في الوقت الحالي هناك وضع فوضوي في كابول.. وفي النهاية سيكون الأمر متروكا لطالبان لتظهر لبقية العالم من هي وكيف تنوي المضي قدما. لم يكن سجل الإنجازات جيدا ولكن من السابق لأوانه التطرق لهذه الأمر في هذه المرحلة“.

وكانت حركة طالبان، عقدت اليوم الثلاثاء، أول مؤتمر صحفي رسمي لها في العاصمة الأفغانية كابول، منذ استيلائها على المدينة.

وتعهدت الحركة “بنبرة تصالحية“، بـ“احترام حقوق المرأة، والسعي إلى إقامة علاقات طيبة مع البلدان الأخرى، وعدم الانتقام من عناصر الجيش الأفغاني السابقين“.

وقال المتحدث الرئيس باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد: ”أفغانستان تريد علاقات طيبة مع الجميع لإنعاش الاقتصاد، وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة“.

وأكد مجاهد أنه ”لن يُسمح باستخدام أراضي أفغانستان لمهاجمة أحد، ونحن نطمئن المجتمع الدولي“، كما قال: ”لا نريد أي أعداء داخليين أو خارجيين“.

وأوضح أنه ”سيُسمح للنساء بالعمل والدراسة، وستكون النساء نشيطات للغاية في المجتمع، لكن في حدود مبادئ الشريعة الإسلامية“.

وقال إن ”حركة طالبان لن تسعى للقصاص من الجنود السابقين، والحكومة الموالية للغرب“، مضيفًا في الوقت ذاته أن ”الحركة تعفو عن الجنود الحكوميين والمتعاقدين والمترجمين الذين عملوا مع القوات الدولية“.