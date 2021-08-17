بوريل: على الاتحاد الأوروبي أن "يحاور" طالبان لأنهم "ربحوا الحرب"‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

طالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، الاتحاد ”بمحاورة“ حركة طالبان ”في أسرع وقت“؛ لأن الحركة ”ربحت الحرب“ في أفغانستان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال بوريل: ”حركة طالبان ربحت الحرب في أفغانستان.. إذن، علينا أن نتحدث إليهم؛ بهدف إجراء حوار في أسرع وقت لتفادي كارثة إنسانية، خاصة على صعيد الهجرة“ و ”منع عودة وجود إرهابي أجنبي“ في أفغانستان، موضحًا أن ذلك ”لا يستدعي بالضرورة اعترافًا رسميًا بنظام طالبان“.

وكانت الحركة سيطرت على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابول، بعد بسط نفوذها على المدن الرئيسية في البلاد خلال عدة أيام، دون مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية الأفغانية.

وأفادت وسائل إعلام بأن ”طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان“.

يذكر أن الرئيس الأفغاني أشرف غني قد فر من كابول، قبل دخول عناصر طالبان إلى العاصمة.