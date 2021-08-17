مسؤول في طالبان يؤكد أن البرقع "لن يكون إلزاميا"‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أكّد مسؤول رفيع المستوى في حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنّ ارتداء البرقع ”لن يكون إلزاميا“ كما كان الحال حين حكمت الحركة المتطرفة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين: ”البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي يمكن الالتزام به، فهناك أنواع مختلفة من الحجاب“.

ولم يحدّد شاهين نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

وكانت حركة طالبان تفرض نظاما إسلاميا متشددا عندما حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001 ، فمنعت النساء من الخروج من المنازل، وحظرت الترفيه ونفّذت إعدامات علنية.

ودقّت العديد من الدول والجماعات الحقوقية ناقوس الخطر بشأن مصير تعليم المرأة في أفغانستان، بعدما أصبحت في أيدي المسلحين الذين دخلوا العاصمة كابول يوم الأحد.

لكنّ شاهين سعى أيضا إلى طمأنة الأفغان حول هذا الموضوع، موضحا أنّ النساء ”يمكنهن التعلم من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، وهذا يعني الجامعة. لقد أعلنا هذه السياسة في المؤتمرات الدولية ومؤتمر موسكو، وهنا في مؤتمر الدوحة“ التي استضافت محادثات سياسية.

وأضاف أن آلاف المدارس في المناطق التي استولت عليها طالبان ”ما زالت تعمل“.

ووصل نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى قندهار، العاصمة السابقة لحركة طالبان، بعد يومين من سيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على البلاد.

وقال متحدث باسم طالبان عبر ”تويتر“ إن برادر وصل مع وفد رفيع المستوى ”بعد ظهر اليوم إلى بلدهم الحبيب“ آتين من قطر.

وهي المرة الأولى التي يعود فيها زعيم كبير في حركة طالبان علنا إلى أفغانستان منذ أن أطاح بالحركة تحالف تقوده الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت قندهار عاصمة طالبان عندما كانوا في السلطة بين عامي 1996 و2001، وفي الولاية التي تحمل الاسم نفسه نشأت الحركة مطلع التسعينيات.

وعبد الغني بردار، المولود في ولاية أروزغان (جنوب) ونشأ في قندهار، أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر الذي توفي عام 2013، لكن لم يعلن عن ذلك لمدة عامين.