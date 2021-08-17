طالبان: سنقرر شكل القوانين الأفغانية بعد تشكيل الحكومة

أعلن المتحدث باسم حركة ”طالبان“ ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، أن ”الحركة ستقرر شكل القوانين التي ستقدم للشعب الأفغاني بعد تشكيل الحكومة“.

وأضاف، في أول مؤتمر صحفي رسمي له في العاصمة الأفغانية كابول: ”أفغانستان تريد علاقات طيبة مع الجميع لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة“، مؤكداً أنه ”لن يُسمح باستخدام أراضي أفغانستان لمهاجمة أحد، ونحن نطمئن المجتمع الدولي“، على حد تعبيره،

وأوضح أن ”الحركة لن تسعى للانتقام من الجنود السابقين وأعضاء الحكومة المدعومة من الغرب“.

وأشار المتحدث باسم طالبان أن ”هناك عفواً عن جنود الحكومة الأفغانية السابقين وكذلك المتعاقدين والمترجمين الذين عملوا مع القوات الدولية“.