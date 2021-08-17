الرجل الثاني في طالبان "الملا عبدالغني برادر" يعود إلى أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وصل نائب زعيم حركة طالبان ”الملا عبد الغني برادر“، اليوم الثلاثاء، إلى ولاية قندهار، العاصمة السابقة لطالبان، وذلك بعد يومين من سيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على البلاد.

وقال متحدث باسم طالبان على موقع ”تويتر“، إن ”برادر وصل مع وفد رفيع المستوى بعد ظهر اليوم إلى بلدهم الحبيب“، بحسب تعبيره، قادمين آتين من قطر.

وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها زعيم كبير في حركة طالبان علناً إلى أفغانستان، منذ أن أطاح بالحركة تحالف تقوده الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت قندهار، عاصمة طالبان، عندما كانوا في السلطة بين عامي 1996 و2001.

وفي الولاية التي تحمل الاسم نفسه، نشأت الحركة مطلع التسعينات.

وعبد الغني بردار المولود في ولاية أروزغان (جنوب) ونشأ في قندهار، أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر الذي توفي عام 2013 لكن لم يعلن عن ذلك لمدة عامين.

وكما هو الحال بالنسبة إلى العديد من الأفغان، طبعت حياته بالغزو السوفياتي عام 1979، ويُعتقد أنه قاتل إلى جانب الملا عمر.

وفي عام 2001، بعد التدخل الأمريكي وسقوط نظام طالبان، زعم أنه كان ضمن مجموعة صغيرة من المتمردين المستعدين للتوصل إلى اتفاق يعترفون فيه بإدارة كابول، لكن هذه المبادرة باءت بالفشل.

وكان القائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في عام 2010 في كراتشي بباكستان. وأطلق سراحه عام 2018 بضغط من واشنطن.

وتم تعيينه لاحقا رئيسًا لمكتبها السياسي في قطر.

وقاد المفاوضات مع الأمريكيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تأتِ بنتيجة.

واستولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان الأحد بعد هجوم واسع النطاق شنته في أيار/مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن ما يزيد على 40 ألف شخص، أصيبوا بجروح ناجمة عن أسلحة، عولجوا في مرافق تدعمها اللجنة خلال شهور: يونيو / حزيران، يوليو / تموز، وأغسطس / آب، وإن 7600 منهم منذ الأول من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تكمل القوات الأمريكية انسحابها بحلول نهاية الشهر، بموجب اتفاق مع طالبان شمل تعهدا منها بعدم السماح باستخدام أفغانستان منصة للإرهاب الدولي.