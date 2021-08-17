رئيسي: إيران تدعم أي مبادرة لاستقرار وتعزيز دور العراق في المنطقة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم أيّ مبادرة لاستقرار وتعزيز دور العراق في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيسي من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحثا خلاله عددا من القضايا المشتركة بين البلدين.

وبحسب الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية، فإن رئيسي أكد أن ”العلاقات الإيرانية العراقية تتجاوز الجوار، ولا يمكن لجهود الأعداء أن تعطلها“، مشيدا في الوقت ذاته بـ ”جهود العراق التي تسهم باستقرار المنطقة“.

وشدد على أن بلاده ”تدعم أي مبادرة أو عمل من شأنه أن يؤدي إلى استقرار العراق وتعزيز دوره في المنطقة“.

وأشار إلى ”ضرورة حل مشاكل المنطقة من قبل دول المنطقة نفسها“، منوها إلى أن ”التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة ليس منصة للأمن والاستقرار، ولا أساس للتنمية والتقدم“.

كما شدد الرئيس الإيراني على ”ضرورة حل مشكلة اليمن ووقف الحرب، وعلى احترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره“.

وفيما يتعلق بقمة دول جوار العراق المقرر عقدها في 21 من آب/أغسطس الجاري، في العاصمة العراقية بغداد، ثمن إبراهيم رئيسي دعوته لحضور هذه القمة، بحسب البيان الرئاسي.

ولم يكشف الرئيس الإيراني فيما إذا كان سيشارك بهذه القمة في بغداد أم لا، وقال إن ”مبادرة العراق في عقد قمة دول الجوار ستحقق إنجازات وطنية وإقليمية مهمة، وإن دول المنطقة قادرة على حل قضاياها“.

في المقابل، هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رئيسي على تنصيبه رئيسا للجمهورية في إيران، معربا في الوقت ذاته عن أمله بتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وقال الكاظمي وفق بيان الرئاسة الإيرانية إن ”طهران شريك حقيقي لبغداد، وظلت دائما إلى جانب العراق حكومة وشعباً في ظروف صعبة، وإن المنطقة تشهد اليوم تحديات كبيرة، ويتطلب حل هذه القضايا بالحكمة والصبر والتعاون بين دول المنطقة“.

ورئيسي الذي انتخب رئيسا لإيران في تموز/يوليو الماضي هو ثامن رئيس للجمهورية الإسلامية منذ تأسيس النظام الجمهوري في إيران عام 1979.

وقبل ذلك كان رئيسي رئيسا للسلطة القضائية في إيران، الذي عينه المرشد علي خامنئي خلفا لآية الله صادق لاريجاني العام 2019.