الحياة تعود ببطء إلى طبيعتها في كابول لكن "الخوف" قائم‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بدأت الحياة في العاصمة الأفغانية كابول بالعودة إلى طبيعتها، بشكل بطيء، ولكن مع تغيير في العادات التي كانت قبل سيطرة حركة ”طالبان“ على المدينة، الأحد الماضي.

وخرجت قلة من النساء اليوم الثلاثاء، إلى شوارع كابول، بالتزامن مع استبدال الرجال ملابسهم الغربية باللباس التقليدي الأفغاني.

ويعزو مدير محل بقالة فضّل عدم الكشف عن هويته، الارتياب الذي يعبّر عنه سكان العاصمة الأفغانية، إلى ”الخوف“ الذي ما زال قائما.

وبدأ بعض السكان الخروج بحذر من منازلهم، لرؤية كيفية سير الحياة في ظل نظام طالبان الجديد، بعد يومين من عودتهم إلى السلطة.

وفي شوارع كابول، كان سلوك عناصر طالبان متفاوتا، ”فبعضهم كان لطيفا ولا يطرح أي مشكلة“، وفق رجل حاول التوجه إلى مكتبه، مرورا بنقطة تفتيش أقامتها ”طالبان“، لكنه تدارك ”لكن البعض الآخر قاس، فهم يصرخون في وجهك بدون سبب“.

تغيير العادات

ويبدو أن الناس، بدأوا يغيرون عاداتهم متوقعين على سبيل الاحتياط، عودة إلى النظام ”الأصولي“ نفسه الذي كان قائما في ظل حكم طالبان من 1996 إلى 2001.

وحظر نظام طالبان آنذاك الألعاب والموسيقى والصور والتلفزيون. وكان يتم قطع أيدي اللصوص وإعدام القتلة في الأماكن العامة وقتل المثليين جنسيا.

كذلك، كان يحظر على النساء الخروج بدون ولاية رجل أو العمل أو ارتياد المدرسة. وكان يجري رجم النساء المتهمات بالزنى حتى الموت.

وكان يتعين على الرجال إرخاء اللحى وحضور الصلاة تحت طائلة التعرض للضرب وإرغامهم على ارتداء اللباس الأفغاني التقليدي. كانت حركة طالبان تزرع الرعب في البلاد.

واليوم الثلاثاء، لا شيء كان يوحي بأن طالبان أعادت فرض هذا النظام المتشدد جدا، أو تعتزم القيام بذلك كما كانت تفعل قبل عشرين سنة. لكن يبدو أن لا أحد يريد المجازفة.

وقال تاجر رفض الكشف عن اسمه، إن ”الناس خائفون من المجهول“.

دوريات طالبان

وأضاف أن ”طالبان تسيّر دوريات في المدينة بمواكب صغيرة. لا يضايقون أحدا لكن بالطبع الناس خائفون“.

وبات التلفزيون الرسمي يبث من الآن برامج إسلامية مسجلة مسبقا، فيما تولى مولوي إسحق نظامي على رأس المحطة، المهام التي كان يتولاها قبل عشرين عاما.

وفي المقابل، توقف تلفزيون ”تولو“، أول محطة خاصة في البلاد حققت نجاحا كبيرا خلال العقدين الماضيين، عن بث برامجه المعتادة، لكنه بث نشرة أخبار أجرت خلالها مقدمة برامج مقابلة مع مسؤول من طالبان.

والثلاثاء، أعلن قادة طالبان الذين تولوا السلطة في كابول، عفوا عاما عن جميع الموظفين الحكوميين ودعوهم للعودة إلى العمل.

وقالت حركة طالبان في بيان: ”صدر عفو عام عن الجميع (..) لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة“.

ويبدو أن بعض السكان استجابوا لهذه الدعوة وعاد عناصر من شرطة السير في العاصمة إلى الشوارع. لكن حركة السير لم تكن كثيفة كالمعتاد.

وأكد الناطق باسم طالبان سهيل شاهين، مساء الإثنين، أن ”النساء يجب ألا يخفن من التعرض لتهديد“.

وقال: ”حقهن في التعليم مصان“. لكن طالبان تبقى غامضة بشأن الطريقة التي تعتزم فيها حكم أفغانستان.

وأظهرت صور بثت على وسائل التواصل الاجتماعي، بعض النساء وهن متجمعات عند مدخل المنطقة الخضراء؛ للمطالبة بحق العودة إلى العمل كطاهيات أو عاملات منازل.

وحاول عناصر في طالبان كانوا في شاحنة تفريقهن، لكن دون جدوى، قبل أن يقنعهن مدنيون بمغادرة المكان.