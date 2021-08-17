نائب الرئيس الأفغاني يقول إنه "الرئيس الشرعي المؤقت" للبلاد

قال أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على ”تويتر“ إنه موجود في أفغانستان وإنه ”الرئيس الشرعي المؤقت“ للبلاد.

وكان صالح قد قال، بعد اجتماع أمني برئاسة الرئيس أشرف غني الذي فر من أفغانستان، إنه ”فخور بالقوات المسلحة، وإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المقاومة ضد حركة طالبان“.

وجاء موقف ”أمر الله صالح“ بعد أن باتت أفغانستان في قبضة حركة طالبان، بعد انهيار القوات الحكومية، وفرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج ”حقنًا للدماء“، بحسب تعبيره.

وبدأت حركة طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلول الـ31 من شهر أغسطس/آب الجاري، بعد حرب استمرت 20 عامًا.