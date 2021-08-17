ملك ماليزيا يدعو السياسيين للوحدة لتعيين رئيس وزراء جديد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استقبل ملك ماليزيا السلطان عبد الله شاه، اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحزاب السياسية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، للاتفاق على تعيين رئيس وزراء جديد، بعد استقالة رئيس الحكومة قبل يوم.

وقدم رئيس الوزراء محي الدين ياسين استقالته، يوم أمس الاثنين، بعد أن فقد أغلبيته في البرلمان، ما يثير خشية من اضطرابات سياسية في البلاد، التي تواجه أسوأ موجة إصابات بفيروس كورونا.

واستبعد ملك ماليزيا السلطان عبد الله شاه إجراء انتخابات على المدى المنظور بسبب الوضع الصحي، ومن المتوقع أن يعين رئيس الوزراء الجديد حسب الشخصية التي ستحظى بأكبر قدر من التأييد.

وتوجه زعيم المعارضة أنور إبراهيم وزعماء أحزاب أخرى إلى القصر في كوالالمبور، بحسب وكالة فرانس برس.

وبدون وجود خليفة واضح لمحي الدين ياسين، يمكن أن تغرق ماليزيا مجددا في فترة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.

وتدعم المعارضة أنور إبراهيم، الذي يحاول الوصول إلى السلطة منذ عقدين، بينما تحاول أحزاب التحالف السابق إيجاد زعيم جديد يسمح لها بالعودة إلى السلطة.

كما أثيرت فرضية تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى يتحسن الوضع الوبائي للتمكن من تنظيم انتخابات بأمان.

وعلى النواب أن يرفعوا بشكل فردي إلى القصر اختيارهم لمرشحهم لرئاسة الوزراء بحلول يوم الأربعاء.

وعلى المرشح أن يحصل على دعم ما لا يقل عن 111 نائباً من أصل 222 نائباً في مجلس النواب، ليتمكن الملك من تعيينه رئيساً للوزراء بعد ذلك.

وقال أوه إي صن، المحلل في معهد سنغافورة للشؤون الدولية، إنه ”من المرجح أن يقارن الملك مقترحات النواب بنتائج اجتماع قادة الحزب اليوم قبل اتخاذ قراره النهائي“.

ووصل رئيس الوزراء محي الدين ياسين إلى السلطة في آذار/مارس 2020 دون انتخابات، فيما قاد حكومة ائتلافية منذ سقوط الحكومة الإصلاحية لمهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا سابقاً، والمخضرم في السياسة الماليزية.

لكن شرعية حكومته كانت موضع تساؤل بشكل مستمر وكذلك إدارتها للأزمة الصحية، الأمر الذي عرضها لانتقادات شديدة. وأصبح وضعه في نهاية المطاف غير مقبول بعد أن سحب نواب دعمهم له، ما حرمه من الأغلبية في البرلمان.