تقرير عبري: انسحاب أمريكا من أفغانستان يقلل اعتماد إسرائيل الكلي على واشنطن

رأى مسؤول استخباري إسرائيلي سابق، أن ”الدرس الاستراتيجي الذي يمكن أن تستخلصه إسرائيل من وراء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وما نجم عنه من سيطرة حركة طالبان على كامل أراضي البلاد، هو أن الاعتماد بشكل كامل على واشنطن يحمل بين طياته مخاطر عميقة، وأن ثمة ضرورة لأن تضع إسرائيل استراتيجية تقوم على الدفاع عن نفسها بقوتها الذاتية“.

وقال العميد احتياط يوسي كوبرواسر، القائد السابق لشعبة البحوث التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ”أمان“، في تحليل لصحيفة ”إسرائيل اليوم“، الذي اقتبسه أيضا موقع ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الثلاثاء، إن ”الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها كابول، تؤشر إلى أنه رغم الأهمية القصوى للشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، التي لا بديل لها بالنسبة لإسرائيل، لكن ينبغي على الأخيرة أن تعترف بأن هناك قيودا للغطاء الذي توفره القوى العظمى“.

وذهب كوبرواسر، الذي شغل منصب مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، إلى أنه ”ينبغي دراسة أسس الدفاع عن النفس بالقوة الذاتية، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الدعم الأمريكي، وأن هذا الأمر يتناسب مع الصراع الذي تخوضه إسرائيل ضد النفوذ وضد البرنامج النووي الإيراني“، لافتا إلى أن ”الأمريكيين يبدون نوعا من التردد فيما يتعلق برد الفعل إزاء سلسلة من الاستفزازات من جانب إيران، وحتى من جانب الفلسطينيين، وأن تولي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حماية أمنها بشكل مباشر في الضفة الغربية وفي غور الأردن أثبت إلى أي مدى يعد أمرا إيجابيا“.

وأضاف أنه ”كان ينظر في الماضي إلى أن مجرد التفكير من جانب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بدراسة إمكانية تطبيق الخطط العسكرية التي وضعها الجنرال الأمريكي جون ألين، التي تقضي بنشر قوات أجنبية في غور الأردن، ومنح الولايات المتحدة دورا مركزيا في إدارة الملف الأمني ضمن رؤية إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، يثير القلق“.

اتفاقات إبراهام

وأفاد كوبرواسر بأن ”الضعف الذي أظهرته واشنطن في ملف أفغانستان يترك إسرائيل في حالة من التخبط على الساحة الإقليمية، ويشكك في وضعها كدعامة ثابتة يمكن أن تعول عليها الكيانات المعتدلة بالمنطقة بشكل متزايد“، منوها إلى أن ”ما حدث في أفغانستان يوفر فرصة سانحة أمام إسرائيل، لترسيخ وتوسيع اتفاقات إبراهام، والعمل على تعزيز العلاقات مع دول أخرى لديها شعور بالإحباط من الأداء الأمريكي“، داعيا إلى ”استغلال الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران وأذرعها في أنحاء الشرق الأوسط“.

وأردف أن ”السرعة التي انهارت بها الحكومة والجيش في كابول، على الرغم من كون هذا الجيش يضم نحو 300 ألف جندي مزود بالعتاد الأمريكي المتطور، تسببت في ورطة لإدارة الرئيس جو بايدن، إذ كانت التقديرات الاستخبارية تنفي إمكانية سيطرة طالبان على البلاد.

وأشار إلى أن ”ما حدث أوضح إلى أي مدى تفتقر التجربة الأمريكية للأسس والجذور الثقافية والسياسية لتحويل الأفغان إلى مجتمع ليبرالي، وإلى أي مدى أخطأت الرؤية الأمريكية، وكيف أنها تجد صعوبة بشكل عام، ومن النواحي الاستخبارية بشكل خاص في فهم العالم الإسلامي“.

وأنهى كوبرواسر تحليله قائلا إن ”تقليص دور أمريكا كقوة عظمى دولية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بداية من عهد دونالد ترامب، وصولا إلى الإدارة الحالية، وما نجم عنه من تطورات سيكون دليلا إضافيا على الضعف الأمريكي النابع من فقدان الاستعداد لدفع ثمن الحرب المستمرة ضد التطرف، وأن هذا التطور من شأنه أن يعزز وضع إيران وتنظيمي القاعدة وداعش، فضلا عن جماعة الإخوان المسلمين، وسيشجعهم على تحدي أمريكا وحلفائها، من بينهم إسرائيل“.