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لافروف: روسيا تعتبر تطمينات طالبان الأولى "إيجابية"
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2021 11:50 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2021 12:15 GMT

لافروف: روسيا تعتبر تطمينات طالبان الأولى "إيجابية"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن تطمينات طالبان بشأن احترام حرية التعبير عن الرأي في أفغانستان "إيجابية". وقال خلال لقاء مع أساتذة،

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المصدر: إرم نيوز

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن تطمينات طالبان بشأن احترام حرية التعبير عن الرأي في أفغانستان ”إيجابية“.

وقال خلال لقاء مع أساتذة، نقلته وزارته إلكترونيا: ”إن إعلان طالبان في كابول وإثباتها عمليا عن استعدادها لاحترام آراء الآخرين، في رأيي إشارة إيجابية“.

وأعلن لافروف أن روسيا تؤيد إطلاق ”حوار وطني“في أفغانستان ”بمشاركة جميع القوى السياسية والاتنية والطائفية“، بعد انتصار طالبان.

وقال لافروف للتلفزيون الروسي: ”نرى بوادر أمل من جانب طالبان، التي عبرت عن رغبتها في تشكيل حكومة مع قوى سياسية أخرى“.

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