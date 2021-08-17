لافروف: روسيا تعتبر تطمينات طالبان الأولى "إيجابية"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن تطمينات طالبان بشأن احترام حرية التعبير عن الرأي في أفغانستان ”إيجابية“.

وقال خلال لقاء مع أساتذة، نقلته وزارته إلكترونيا: ”إن إعلان طالبان في كابول وإثباتها عمليا عن استعدادها لاحترام آراء الآخرين، في رأيي إشارة إيجابية“.

وأعلن لافروف أن روسيا تؤيد إطلاق ”حوار وطني“في أفغانستان ”بمشاركة جميع القوى السياسية والاتنية والطائفية“، بعد انتصار طالبان.

وقال لافروف للتلفزيون الروسي: ”نرى بوادر أمل من جانب طالبان، التي عبرت عن رغبتها في تشكيل حكومة مع قوى سياسية أخرى“.