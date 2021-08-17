إيران وتركيا قلقتان من تدفق اللاجئين بعد سيطرة طالبان على أفغانستان‎

شكلت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان معضلة لإيران وتركيا، الدولتين الرئيسيتين في المنطقة. فقد يرى كلا البلدين فرصة لتعزيز نفوذهما، لكن أيا منهما لا يريد تدفقا أكبر للاجئين، هذه هي الصورة بشكل خاص حاليا في ضوء مكافحة كلا البلدين جائحة كورونا والصعوبات الاقتصادية التي يواجهانها.

يقول المحللون إن كل شيء رهن بعامل مجهول ما إذا كانت طالبان ستنتهج موقفا أكثر اعتدالا يسمح بالتعاون الدولي أو ستعود إلى التطرف الجامح الذي أدى إلى الإطاحة بها في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

في هذا الإطار، قالت أسلي آيدينتاسباس من مركز الأبحاث التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، إن ”الوضع يطرح خطرا كبيرا على تركيا بلا شك. إيران أيضا ستخسر إذا عادت طالبان لتنتهج أساليبها القديمة وتؤمن ملاذا آمنا للمتطرفين الإسلاميين“.

وقد تشهد كل من إيران وتركيا تدفقا كبيرا للاجئين، يعبر العديد منهم من إيران إلى تركيا على أمل الوصول إلى أوروبا، ويستضيف البلدان أصلا أعدادا كبيرة من اللاجئين: 3.6 مليون سوري في تركيا و3.5 مليون أفغاني في إيران، ولم يعد المجتمع يتساهل مع هذا الملف.

لقد أثر وباء كوفيد-19 على إيران بشدة؛ ما فاقم الأزمة في البلد الخاضع للعقوبات، في حين تلاشى النمو الاقتصادي الذي كان دائما الحافز وراء شعبية أردوغان في تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إنه مستعد للقاء قيادة طالبان لتحقيق السلام، بينما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان فرصة لإحلال السلام في ذلك البلد.

وتحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، عن الرسائل الإيجابية الصادرة عن طالبان بشأن حماية المدنيين والأجانب، معربا عن أمله في أن يستمروا في تطبيق إجراءات إيجابية.

قنبلة موقوتة

لكن محللين يقولون، إن استيلاء طالبان على السلطة أفقد أردوغان ورقة استراتيجية كان حريصا على استخدامها كعرض لضمان الأمن في مطار كابول، الذي كان من شأنه ربما تحسين العلاقات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفادت أسلي آيدينتاسباس من مركز الأبحاث التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، بأن ”المهمة التركية بأكملها في خطر، وكذلك فكرة استخدام مطار كابول كوسيلة ضغط لإعادة تحريك علاقة تركيا مع واشنطن“، مضيفة أنه ”من الصعب تصور“ سماح طالبان لتركيا بالسيطرة على المطار“، مضيفة أنه ”قبل أيام بدا ذلك فرصة ذهبية لتركيا. الآن صارت قنبلة موقوتة“.

وأوضحت آيدينتاسباس أن ”الملف الأكثر إلحاحا بالنسبة لأردوغان هو التدفق المحتمل للاجئين من أفغانستان بوقت تتزايد فيه الاضطرابات في تركيا بسبب وجود اللاجئين السوريين في البلاد منذ فترة طويلة، وأن الدول المجاورة ليس لديها فكرة عما ستكون عليه طالبان الآن، وإذا أصبحت طالبان أكثر اعتدالا يمكن لتركيا التعامل معها“.

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية في دراسة بحثية، أن خط طالبان الدبلوماسي تحول إلى نهج يركز على المنطقة، وعلى الحوار مع إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى والصين.

استقرار مضمون أمريكيا

وقال روزبه بارسي من المعهد السويدي للشؤون الدولية، إن ”خروج القوات الأمريكية من المنطقة كان هدف إيران المعلن، لكن رحيلها لم يكن موضع ترحيب من طهران“، مضيفا أن ”الدعم الأمريكي للحكومتين في أفغانستان والعراق كان مفيدا أيضا لإيران من حيث إنه ضمن نوعا من الاستقرار وتحملت الولايات المتحدة العبء الأكبر“.

وتابع أن ”إيران ذات الغالبية الشيعية التي لها حدود مشتركة مع أفغانستان على طول أكثر من 900 كيلومتر، بدت حريصة على تحقيق تعايش سلمي مع حركة طالبان السنية، لقد قبلت إيران لبعض الوقت مع نظرتها البراغماتية كالعادة، بواقع أن حركة طالبان باقية، وأن لا طرف خارجيا قادر على إلحاق الهزيمة بها عسكريا“.

وأردف بارسي أن ”إيران بلد تأثر بشدة بفيروس كورونا ويعاني من الفساد مع اقتصاد متعثر. وربما ليست لديه قدرة كبيرة أو الاستعداد لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان، وأن علاقة إيران المستقبلية بالقيادة الجديدة في كابول رهن ببراغماتية طالبان، وأن طهران ستولي اهتماما خاصا لرفاهية أقلية الهزارة الشيعية الناطقة بالفارسية“.

من جهته، قال مارك بيريني المحاضر الزائر في كارنيغي أوروبا والسفير السابق للاتحاد الأوروبي في تركيا، ”إن أوروبا كانت تراقب بقلق تدفق المهاجرين المحتمل بعد أن وصل مليون شخص إلى شواطئها بشكل رئيسي عبر تركيا في عام 2015 عندما بلغ النزاع في سوريا ذروته“، مبينا أن ”التعامل مع هذا الوضع الطارئ يتطلب درجة من التعاون الإنساني بين الاتحاد الأوروبي وإيران وتركيا، وسيكون من الصعب تحقيقه“.