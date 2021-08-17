الكاظمي يقطع الطريق على تدخلات الفصائل المسلحة في قمة "دول الجوار"

تكافح الحكومة العراقية، تدخلات فرعية، تقوم بها شخصيات سياسية، وأخرى تابعة لفصائل مسلحة، بشأن قمة دول الجوار، المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.

وستكون قطر، وتركيا، والإمارات، وإيران، والسعودية، والكويت، حاضرة في القمة المرتقبة، فضلا عن حضور لافت لفرنسا.

وتهدف القمة إلى تفكيك الاختناقات الدبلوماسية، بين الدول المجاورة للعراق، بما ينعكس إيجابا على الوضع الداخلي للبلاد.

وسعت الفصائل المسلحة المقربة من إيران، إلى التدخل في مجريات القمة، والتأثير عليها، من خلال دعوة أطراف معينة، على رغم من عدم موافقة الحكومة العراقية عليها لغاية الآن.

وشكلت دعوة رئيس هيئة الحشد الشعبي، الرئيس السوري بشار الأسد إلى القمة، دليلا على تدخلات مرفوضة من قبل الحكومة العراقية، التي أكدت أن الدعوة يجب أن تصدر من وزارة الخارجية بشكل رسمي.

تضارب بين الحشد والخارجية

نفت الحكومة العراقية، أمس الإثنين، توجيه دعوة رسمية إلى الأسد لحضور القمة وتبرّأت من أي دعوة قد تكون وجّهت إليه.

واستبعدت مصادر عراقية، أن يكون توجيه تلك الدعوة ناتجًا عن مجرّد سوء تفاهم، أو ضعف في التنسيق بين الحشد والخارجية العراقية، مؤكّدة أنها تمتّ على أساس التحالف الثلاثي القائم بين سوريا وفصائل الحشد وإيران.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: ”تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن تقديم الحكومة العراقية دعوة للحكومة السورية للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد“.

وأضافت أنها ”غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم رئيس مجلس الوزراء العراقي ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسمها“.

وأبدى مكتب الفياض استغرابه من ”البيان المتسرع للإخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات إعلامية غير مطلعة، وانجر إلى مسائل افتراضية لا وجود لها“.

ويأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام سورية، ولبنانية، مثل قناة ”المنار“، التابعة لحزب الله، وقناة ”الميادين“ المقربة من إيران، عن توجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي زار دمشق، أخيرا.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، إن ”التضارب الذي حصل في مسألة دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، لم يكن الأول، حيث منعت الوزارة من خلال اتصالاتها عددًا من الدعوات المشابهة، حيث سعت الجماعات بعضها داخل الحشد الشعبي، وأخرى خارجه، إلى فرض ضيوف محددين على القمة، وهو ما وقف بوجهه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، من خلال تواصله مع وزير الخارجية فؤاد حسين“.

ويضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”التدخلات كانت تتعلق بدعوات الضيوف، إذا أرادت بعض الشخصيات دعوة أطراف من لبنان، فضلا عن الرغبة بتحديد نوعية المحاور التي ستتناولها القمة، مثل وجود القوات الأجنبية في العراق، وكذلك التعاون مع الدول الأخرى“.

ولفت إلى أن ”الرؤية التي أريد فرضها هي أحادية الجانب، وتم استبعاد أي منها، والمضي في تنفيذ برنامج القمة المرتقبة“.

خطوة جريئة

ويواصل العراق التحضير للقمة الإقليمية بحضور قادة أو ممثلين لدول الجوار العراقي، وأيضًا لدول غير مجاورة لكن دورها وازن في عدة قضايا تهم المنطقة.

ولم يتضح إلى الآن من سيمثل سوريا على الرغم من أنها تشترك مع العراق في حدود مترامية وملتهبة في غالب الأحيان، إلى جانب ارتباط فرضته التطورات في المنطقة، مثل مواجهة تنظيم داعش، وتغول حلفاء إيران.

وبدوره، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، لدى استقباله الإثنين، سفير روسيا لدى بغداد على ”حاجة المنطقة إلى تفاهمات وحوارات بناءة؛ لتخفيف الاختلالات والتوترات التي تكتنفها“.

وقال صالح إنّ ”العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث إن أمن العراق وسيادته مرتكز لأمن وسلام المنطقة”، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

لكن تلك القمة، أثارت تساؤلات عن قدرة بغداد على جمع الأضداد، والخصوم في المنطقة، على رغم التباين الحاصل في الرؤى، والسلوك السياسي.

ورأى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن ”القمة تمثل خطوة جريئة من قبل حكومة الكاظمي، نحو طريق طويل وشاق، لإذابة الجليد بين دول المنطقة، على أمل استكمال تلك المبادرة في خطوات أخرى من الدول الصديقة، فضلا عن أهمية إبداء حسن النية، مع الدول الأخرى لحل المتعلقات، وإنهاء التشنجات بين الأطراف الحاضرة“.

ويرى الشمري في تعليق لـ“إرم نيوز“ أن ”المنطقة لم تشهد مثل تلك المبادرة، منذ عقود، حيث شهد العقد الأخير تطورات متسارعة وتداخلت مصالح الدول الإقليمية بشكل كبير، وسعت بعضها إلى كسر أجنحة الآخرين، كما حصل في سوريا مثلاً وليبيا واليمن والعراق، وغير ذلك، وهو ما يمثل حاجة ماسة إلى الجلوس، والاتفاق على بدء مسار طويل ومعقد، لكن الجميع مضطر إليه“.

وكانت مصادر رسمية عراقية، أكدت حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعاليات المؤتمر المرتقب.

ويهدف المؤتمر إلى استعادة دور العراق الإقليمي المؤثر الذي تراجع بسبب سياسات النظام السابق، لا سيما غزوه للكويت العام 1990.