ألمانيا تعلق مساعدات التنمية إلى أفغانستان‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، تعليق مساعداتها التنموية لأفغانستان التي باتت تسيطر عليها حركة طالبان.

وقال وزير التنمية غيرد مولر في مقابلة مع صحيفة رينيش بوست اليومية إن ”التعاون الحكومي من أجل التنمية معلق في الوقت الحالي“. وكانت ألمانيا تخصص سنويا مساعدات بقيمة 430 مليون يورو لأفغانستان.

من جهته، اعتبر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن مشاهد الأفغان اليائسين في مطار كابول منذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان عار على الغرب.

وقال الرئيس إن ”مشاهد اليأس في مطار كابول عار على الطبقة السياسية في الغرب“، لافتا إلى ”المأساة الإنسانية التي عاشها الأفغان أثناء محاولتهم بيأس مغادرة البلاد“، مؤكدا ”نحن مشاركون في المسؤولية عنها“.

وأكد الرئيس الألماني أيضا، أنها ”عملية بتر سياسية تهزنا وستغير العالم، وأن ألمانيا التي تحاول على غرار الدول الغربية الأخرى القيام بعملية إجلاء وسط الفوضى، عليها أن تقوم بكل شيء بوسعها لوضع رعاياها في أمان وكذلك كل الأفغان الذين ساندوها طوال سنوات“.

وبعد هجوم خاطف فيما كان الأمريكيون ينسحبون من أفغانستان، سيطرت حركة طالبان على البلاد؛ ما أثار مشاهد فوضى عارمة في مطار كابول، المنفذ الوحيد للخروج من البلاد.

لم تتمكن طائرة عسكرية ألمانية هبطت ليلا في كابول، في نهاية المطاف من أن تنقل سوى سبعة أشخاص فيما ينتظر مئات آخرون التمكن من الوصول الى ألمانيا.

لم يخف القادة الألمان في الأيام الماضية امتعاضهم من الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من أفغانستان وسرعت عودة طالبان الى السلطة، ودعت وزيرة الدفاع انغريت كرامب كارينباور حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد اجتماعا خلال النهار إلى استخلاص العبر من فشله في أفغانستان.

من جهتها اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تطور الوضع بأنه ”مرير ومأساوي ورهيب“ ملمحة إلى أن ”قرار الانسحاب الذي اتخذته واشنطن اتخذ لأسباب سياسية داخلية أمريكية“.