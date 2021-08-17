أوزبكستان تجبر 46 طائرة ومروحية أفغانية على الهبوط وتحذر من اختراق حدودها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن المدعي العام في أوزبكستان، اليوم الاثنين، أن بلاده ”أجبرت“ 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية عبرت الحدود السبت والأحد مع 585 جنديا على متنها، على الهبوط، فيما كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.

وقال المدعي في رسالة عبر تطبيق ”تلغرام“، إن هذه الطائرات ”عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان في شكل غير قانوني“ وأجبِرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب.

وحذرت أوزبكستان الثلاثاء من أي محاولة لاختراق حدودها مع أفغانستان التي تبحث سبل تأمينها مع طالبان، في ضوء حرص الجمهورية السوفيتية السابقة على تجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة.

قالت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان إن ”الجانب الأوزبكي يحافظ على علاقات وثيقة مع حركة طالبان بشأن قضية تأمين الحدود والحفاظ على الهدوء في المنطقة الحدودية“.

وأضافت وزارة الخارجية الأوزبكية ”نعلن _أيضا_ بكل حزم أن أي محاولة لانتهاك الحدود الوطنية سيتم صدها بقوة“.

وأجرت أوزبكستان اتصالات مع طالبان قبل أن تستعيد الأخيرة سيطرتها على أفغانستان، من أجل تجنب أي تدفق إلى أراضيها. ولا تزال بعثاتها مفتوحة في كابول ومزار شريف في شمال أفغانستان.

كما دعت طشقند إلى ”تشكيل حكومة جامعة“ في أفغانستان وإلى ”انتقال سلمي للسلطة مبني على التوافق“.

وكان عناصر حركة طالبان أعلنوا دخول العاصمة الأفغانية، كابول، وقصر الرئاسة، بعد فرار رئيس البلاد أشرف غني إلى طاجيكستان، الأحد الماضي.

ونشرت إحدى وحدات طالبان صورا للقصر الرئاسي من الداخل، الذي بدا سليما، لكنه فارغ ومهجور من قبل المسؤولين الأفغان. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة مقاتلين يَصلون إلى القصر الرئاسي في كابول.

وتسعى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى قبل كل شيء إلى تجنب ظهور جماعات مسلحة مستوحاة من الإسلاميين الأفغان أو تحظى بدعمهم، كما كانت الحال في التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرين.

وأجرى الجيشان الروسي والأوزبكي تدريبات عسكرية مشتركة على ”مكافحة الإرهاب“ في مطلع آب/أغسطس على الحدود الأفغانية.

وبعد هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001، استقبلت أوزبكستان قواعد عسكرية للتحالف الذي تقوده واشنطن في أفغانستان.

كما أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية، من جهتها، وهي جمهورية سوفيتية سابقة أخرى متاخمة لأفغانستان، أنها ستجري مع الصين بين الـ17 والـ20 من آب/أغسطس ”تدريبات لمكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية“، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.