طالبان تصدر أوامر لمقاتليها باحترام الأجانب في أفغانستان

قال مسؤول كبير في حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إن الحركة أمرت مقاتليها بالحفاظ على الانضباط، وعدم دخول أي مبان دبلوماسية، أو اعتراض أي سيارات تابعة لسفارات، كما طلبت من المواطنين الذهاب إلى أعمالهم كالمعتاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: ”صدرت أوامر لأعضاء طالبان على كافة المستويات، بضمان احترام وجود أي بلد في أفغانستان“، وفقًا لما ذكرته ”رويترز“ .

وأصدرت حركة طالبان، الثلاثاء، ”عفوًا عامًا“ عن كل موظفي الدولة، داعية إياهم إلى معاودة العمل، وذلك بعد يومين من استيلائها على السلطة في أفغانستان.

وقالت الحركة في بيان: ”صدر عفو عام عن الجميع، لذا، يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة“.

وكانت حركة طالبان، قد أكدت في وقت سابق، أن ليس لديها أي مشكلة مع أحد، وذلك في تعليقها على مشاهد حشود المواطنين في مطار كابول، الذين يحاولون الهرب من البلاد.

وحمّل الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، الدكتور محمد نعيم، القوات الأجنبية، المسؤولية عما حدث في مطار كابول للمواطنين الأفغان، قائلًا: ”المشكلة ترجع للقوات الأجنبية، هم قالوا لهم سنأخذكم معنا، رغم أننا أعلنا العفو العام عن الجميع، وأنه لن تكون هناك مشكلات من جانبنا، وأثبتنا ذلك في المدن الأخرى الكبرى“.

وقال نعيم في تصريح تلفزيوني: ”هناك شائعات تروج من قبل الإعلام، كان لها تأثير على المواطنين الأفغان، والبعض عاد من المطار، بعدما طمأنتهم الحركة بأنه لن تكون هناك أي مشكلة، والآن نطمئن الجميع، أن هذا بلدهم، ونريد أن نخدم الشعب، الذي مضى مضى، ولا نريد أن نرجع إلى الوراء، بل نمضي قدمًا“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وحذرت بريطانيا، الثلاثاء، حركة طالبان من استخدام أفغانستان قاعدة، لشن هجمات إرهابية، لافتة إلى أنه يجب على الغرب محاولة التأثير بشكل إيجابي على الحركة التي انتزعت السلطة، بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وتخشى بريطانيا من أن تسمح عودة طالبان، والفراغ الناتج عن الانسحاب الغربي الفوضوي، لتنظيمي القاعدة وداعش، باكتساب موطئ قدم في أفغانستان، بعد 20 عامًا على هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001، على الولايات المتحدة.

ودخلت قوات حركة طالبان كابول، الأحد الماضي، فيما فرّ الرئيس أشرف غني، من البلاد ”تجنبًا لإراقة الدماء“، بحسب بيان له نشره على فيسبوك.