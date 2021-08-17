تركيا تشيد بـ"الرسائل الإيجابية" الموجهة من قبل حركة طالبان

رأت تركيا أن الرسائل التي وجهتها حركة طالبان، منذ سيطرتها على السلطة في كابول، كانت ”إيجابية“، مضيفة أنها تجري محادثات مع الحركة الإسلامية المتطرفة.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء: ”نرحب بالرسائل التي وجهتها حركة طالبان حتى الآن، إلى الأجانب والبعثات الدبلوماسية، أو إلى شعبها أيضًا. نأمل أن تُترجم ذلك في أفعالها“.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة عمّان، أن تركيا ”تجري محادثات مع جميع الأطراف الأفغانية بما فيها طالبان“.

وتابع أوغلو، أن أنقرة ”ستناقش عملية انتقال السلطة في أفغانستان، ومصير أمن المطار“.

وألغت تركيا أمس الإثنين، خططها لتولى السيطرة على المطار، بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي.