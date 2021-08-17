تركيا تعرض مساعدة إسرائيل في إطفاء حرائق القدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا قدمت عرضا لإسرائيل، للمساعدة بإطفاء الحرائق المشتعلة في جبال القدس منذ ثلاثة أيام.

ووفق موقع ”والا“ الإسرائيلي، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية التركية أكدوا أن ”تركيا عرضت على إسرائيل المساعدة في إخماد الحرائق الضخمة في جبال القدس“.

وقال الموقع العبري إن إسرائيل ردت أنها تدرس الاقتراح المقدم من تركيا.

وعرضت إسرائيل قبل حوالي أسبوعين، على تركيا المشاركة في إخماد الحرائق التي امتدت على مساحات كبيرة في الأراضي التركية.

إسرائيل تطلب الدعم

ذكرت إذاعة الجيش الرسمية أن الأردن واليونان وقبرص وافقت بالفعل على طلب إسرائيل، إرسال دعم جوي لإخماد الحريق الضخم في جبال القدس، وقد تم إرسال طلب مماثل إلى فرنسا وإيطاليا وكرواتيا.

وما تزال الحرائق الضخمة مشتعلة منذ ثلاثة أيام في جبال القدس، حيث فشلت فرق وطائرات الإطفاء الإسرائيلية في إخمادها، لكن السلطات الإسرائيلية سمحت لبعض السكان بالعودة لمنازلهم بعد إخماد عدد كبير من الحرائق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ بأن فرق الإطفاء تواصل مساعيها لإخماد الحريق الهائل في جبال القدس.

ونقلت القناة عن سلطة الإطفاء والإنقاذ أن هناك تراجعا لحدة الرياح وارتفاعا في نسبة الرطوبة، ما سيساهم في جهود احتواء ألسنة اللهب، فيما بدأت طائرات الإطفاء عملها فجرا من جديد.

كما امتدت الحرائق المندلعة في جبال القدس منذ ثلاثة أيام على مساحات واسعة جدا من الأراضي الزراعية هناك، حيث أكدت القناة ”7 “ أن فرقة الإطفاء الجوية الخاصة بمطار بن غوريون انضمت إلى وحدات الإطفاء للمساهمة في إخماد الحرائق.

وشارك في عملية إطفاء الحرائق، حوالي 65 فريقا من عناصر الإطفاء، الذين ما زالوا يحاولون إخماد النيران، بالإضافة إلى مشاركة 10 طائرات إطفاء وعدد كبير من المتطوعين.

وأمس الاثنين، أعلنت فرق الإطفاء عن فتح حالة التعبئة العامة في فريق الإطفاء بعد تجدد الحريق الضخم في جبال القدس، كما تم تجنيد جميع رجال الإطفاء في سلطة الإطفاء بهدف إخماد الحريق، وقطع إجازاتهم.

إخلاء آلاف المستوطنين

أخلت السلطات الإسرائيلية آلاف المستوطنين من بيوتهم، بعد اقتراب النيران الضخمة من منازلهم في عدد من المستوطنات الواقعة في جبال القدس.

وأتت النيران على حوالي 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية في اليوم الأول للحرائق الممتدة في جبال القدس، بالإضافة إلى التهام النيران حوالي 10 آلاف دونم في اليوم الثاني للحرائق.

وفي السياق ذاته، أخلت طواقم الإطفاء كيبوتسات شوفا وشورش وجفعات يعاريم بسبب اقتراب النيران منها.

وقال رئيس شرطة منطقة القدس دورون تورجمان، إن الشرطة الإسرائيلية مستعدة لإجلاء السكان الذين ستتضرر صحتهم إلى مستشفى هداسا عين كارم الذي تخشى اقتراب النيران منه أيضا.

وأمر مفوض مكافحة الحرائق ديدي سمشي، بالاستعدادات لإخلاء مناطق عين رفاعة وعين ناكوبة جنبا إلى جنب مع تجنيد عام لرجال الإطفاء الذين ليسوا على رأس عملهم للمساعدة بحسب الحاجة.

وأشار قائد فرقة الإطفاء في لواء القدس، إلى أن مصدر الحريق ”من صنع الإنسان“، لكنه لفت إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحريق متعمدا أم إهمالا.