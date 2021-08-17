الجيش الإسرائيلي يبدأ "تمرينا مفاجئا" على الحدود اللبنانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الثلاثاء، عن بدء تمرين لـ“فحص جاهزية فرقة الجليل“ استعدادا لـ“حادث مفاجئ“ على الحدود اللبنانية.

وقال أدرعي في تغريدة له عبر ”تويتر“: يأتي هذا التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع، وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021.

وأكد أن ”منطقة شمال إسرائيل ستشهد حركة نشطة للقوات الإسرائيلية والمركبات العسكرية“.

بدأ صباح اليوم تمرين مفاجئ لفحص جاهزية فرقة الجليل (على الحدود اللبنانية) لحادث مفاجئ. يأتي التمرين في إطار سلسلة امتحانات رئيس الأركان لفحص جاهزية قوات جيش الدفاع وتم التخطيط له في خطة التدريبات السنوية للعام 2021 حيث ستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 17, 2021

ويأتي هذا التمرين المفاجئ للجيش الإسرائيلي، بعد أيام قليلة على انتهاء مناورة ”شعاع الشمس“، التي نفذها الجيش مطلع الشهر الحالي، بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقبل نحو أسبوعين، أطلق حزب الله اللبناني عددا من الصواريخ باتجاه المناطق الحدودية اللبنانية مع إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي باستهداف عشرات المواقع التابعة للحزب في جنوب لبنان، والذي يخضع لسيطرة الحزب.

ويأتي هذا التمرين الجديد للجيش الإسرائيلي، في ظل حديث إسرائيل المتكرر عن الاستعدادات الكبيرة لأي جولة تصعيد محتملة مع لبنان.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، في وقت سابق، إنه ”كان من الممكن أن تكون الحدود اللبنانية والشمالية وكذلك الجنوبية، مكانا هادئا ومستقرا ومزدهرا، لكن حزب الله اختار تحويلها إلى فضاء عسكري ينفجر بين الحين والآخر“.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عن نية إسرائيل بناء جدار فاصل على حدودها الشمالية مع لبنان قريبا.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن ”إقامة الجدار يأتي بعد أن تم إقرار ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لخطة التحصين التي ستقيمها إسرائيل عند الحدود اللبنانية نحو 850 مليون شيكل (نحو 263 مليون دولار)“.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الجدار الحدودي سيتم تزويده بوسائل تكنولوجية متطورة وكاميرات مراقبة.