الهند تعلن إجلاء دبلوماسييها من كابول مع استئناف حركة الملاحة بالمطار

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، يوم الثلاثاء، عن إجلاء سفير بلده في العاصمة الأفغانية كابول، وموظفي السفارة، من المدينة.

وكتب المتحدث أريندام باجتشي على تويتر ”في ضوء الظروف السائدة، اتُخذ قرار بنقل سفيرنا في كابول وموظفيه الهنود إلى الهند على الفور“.

وكان عدد من الدول أجلت بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة طالبان على البلاد.

وقال مسؤول أمني غربي في مطار العاصمة الأفغانية كابول، إن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع صباح الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن مدرج المطار، الذي كان ”يعج بآلاف المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خاليا من الحشود“.

وأوقفت القوات الأمريكية _المسؤولة عن المطار_ رحلات الإجلاء بسبب الفوضى، وأعلن البنتاغون أن حركة الملاحة استؤنفت في مطار كابول فجر الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعدما اضطرت القوات الأمريكية لوقفها منذ عصر الإثنين بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظ مدرجاته بآلاف الأفغان الذين يحاولون الفرار من بلدهم بعد سقوطه في أيدي حركة طالبان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق إنها تعمل على إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ومكتب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا ومصر.

كما أعلنت السعودية عن إجلاء جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان نظرا للأوضاع الراهنة غير المستقرة هناك.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إنه سيسمح للرحلات الجوية داخل وخارج المطار بالسير كالمعتاد.

وفي وقت سابق، أكدت السفارة الروسية في كابول أن حركة طالبان تعهدت بضمان سلامة البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية، بما فيها البعثة الروسية.

وقال المتحدث باسم السفارة نيكيتا إيشينكو ”كان هناك شعور بنوع من فراغ السلطة في كابول مع سماع الأعيرة النارية وورود تقارير عن حوادث نهب في المدينة، غير أن الوضع لم ينزلق إلى حدوث انفلات أمني“.