طالبان تعلق على مشهد هروب الأفغان في مطار كابول

حمل الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، الدكتور محمد نعيم، القوات الأجنبية المسؤولية عما حدث في مطار كابول للمواطنين الأفغان، قائلاً ”المشكلة ترجع للقوات الأجنبية، هم قالوا لهم سنأخذكم معنا، رغم أننا أعلنا العفو العام على الجميع، وأنه لن تكون هناك مشكلات من جانبنا، وأثبتنا ذلك في المدن الأخرى الكبرى“.

وقال نعيم في تصريح تلفزيوني ”هناك شائعات تروج من قِبل الإعلام كان لها تأثير على المواطنين الأفغان، والبعض عاد من المطار بعدما طمأنتهم الحركة بأنه لن تكون هناك أي مشكلة، والآن نطمئن الجميع أن هذا بلدهم، ونُريد أن نخدم الشعب، والذي مضى مضى، ولا نُريد أن نرجع إلى الوراء، بل نمضي قدما“.

وأضاف نعيم، إنه ”لا يمكن للأجانب أن يأتوا ليوفروا الأمن للشعب الأفغاني، وهذا ما قالته الحركة قبل 20 عاما“، متابعا ”لم يكن هناك أي اتفاق سري أو أي لغز في الحقيقة، والقيادة قالت إن الحركة لا تُريد أن تدخل كابل بالقوة، لأن ذلك كان سيحدث كوارث ومشاكل، ولكن بعد ساعات من البيان الصادر عن طالبان، جاءت أخبار ومعلومات أن القوات هربت من العاصمة، فكان القرار بالدخول للمدينة لتوفير الأمن للشعب“.

ولفت إلى أن ”هناك أمن وأمان في كابول، ولا توجد أي مشكلة بعد دخول الحركة، والأحوال ستتحسن يوما بعد يوم“، مشيرًا إلى أن مشهد الأفغان وهم يهربون في المطار ”مؤسف ومؤلم، خاصة بعد سقوط البعض من الطائرات“.

وكان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد قال الإثنين، إن القوات الأمريكية تعمل مع القوات التركية والقوات الدولية الأخرى لـ“تطهير مطار كابول للسماح باستئناف رحلات الإجلاء الدولية“.

وقال كيربي في إفادة صحفية، إن ”وزير الدفاع لويد أوستن أجاز إرسال كتيبة أخرى إلى كابول ليرتفع عدد القوات التي تتولى تأمين عملية الإجلاء إلى نحو ستة آلاف جندي“.

وأضاف كيربي أن ”مسلحين في المطار أطلقوا النار على القوات الأمريكية وأن القوات الأمريكية قتلت بالرصاص اثنين من المسلحين الأفغان“. وقال ”إن هناك مؤشرات أولية على إصابة عسكري أمريكي“.

واحتشد ألوف المدنيين الساعين للفرار من أفغانستان في مطار كابول الإثنين، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء مؤقتا في حين تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات متزايدة في الداخل بسبب انسحابها.