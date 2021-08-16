واشنطن تكشف عن شرطها للاعتراف بحكومة تقودها طالبان

أكّدت الولايات المتّحدة، الإثنين، أنّها لن تعترف بأي حكومة تقودها حركة طالبان في أفغانستان إلا إذا احترمت الحركة الإسلامية المتشدّدة حقوق النساء ونبذت الإرهاب.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّه ”في ما يتعلّق بموقفنا من أيّ حكومة مقبلة في أفغانستان، فإنّه رهن بسلوك هذه الحكومة. إنّه رهن بسلوك طالبان“.

وأضاف برايس أن المفاوضين الأمريكيين ما زالوا على اتصال مع ممثلي حركة طالبان في الدوحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن تركيز الدبلوماسية الأمريكية تحول من دعم محادثات السلام إلى تجنب العنف، بعدما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني أفغانستان.

يأتي تصريح برايس في وقت توالت فيه الانتقادات الشديدة للولايات المتحدة، وبينها مواقف من الجانب الغربي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، ما يكرس فشل عشرين عاما من الالتزام العسكري للحلف الأطلسي في هذا البلد.

فمن وزير الدفاع البريطاني وصولا إلى المستشارة الألمانية وخليفتها المحتمل، لم يخفِ الحلفاء الأوروبيون لواشنطن امتعاضهم وسط مشاهد الذعر في مطار كابول لآلاف الأفغان وهم يحاولون يائسين الفرار من بلادهم.

وبعد عقدين من الوجود العسكري الغربي، باتت أفغانستان في أيدي طالبان التي تقوم بدوريات في شوارع كابول ودخلت القصر الرئاسي.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن عودة طالبان إلى السلطة التي طردها منها الأمريكيون في 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، هي ”فشل للمجتمع الدولي الذي لم يفهم أن الأمور لا تُحلّ في ليلة وضحاها“.

وهو حدث نادر في العلاقات المميزة بين لندن وواشنطن، بحيث انتقدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون علنا منذ عدة أيام القرار الأمريكي بالانسحاب، الذي أدى إلى رحيل قوات حلف الأطلسي، وبينها جنود من ألمانيا وبريطانيا.

وفي ألمانيا، الحليف التقليدي الآخر للولايات المتحدة، كان الاستياء واضحا، فيما تنشط السفارات لإجلاء رعاياها والموظفين الأفغان الذين عملوا لديها.

وعبرت المستشارة الألمانية، الاثنين، عن استيائها من الوضع في أفغانستان، متحدثة عن ”أسباب سياسية داخلية“ وراء قرار الانسحاب الأمريكي.

وتحاول واشنطن تبرير خطتها، ويقود هذه المساعي الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال بايدن إنه ”لم يكن من المفترض أبدا“ أن تكون مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان بناء دولة، وذلك في دفاعه عن قراره سحب القوات الأمريكية من هناك.