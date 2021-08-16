البنتاغون يعلن استئناف العمل في مطار كابول

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، إن مطار كابول عادل للعمل بعدما توقف في وقت سابق من اليوم ذاته.

وقال مسؤول من هيئة الأركان المشتركة للصحفيين في البنتاغون: إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية، ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق.

وقالت مصادر أمنية لرويترز، في وقت متأخر الاثنين: إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابول لإجلاء رعايا أجانب وعاملين محليين أفغان.

وقال أحد المصادر إن الطائرة، وهي من طراز إيه 400إم، ستقل أشخاصا سيتم إجلاؤهم وستنقلهم إلى طشقند عاصمة أوزبكستان. وأضاف أن الركاب سيسافرون في طائرة مدنية من هناك.

ويستخدم الجيش الألماني طشقند مركزا للجسر الجوي الذي ينظمه إلى كابول. وتعهدت الحكومة الألمانية بإخراج أكبر عدد ممكن من الرعايا الأجانب والعاملين المحليين من أفغانستان ما بقي المطار مفتوحا.

وفي وقت سابق الإثنين، قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن القوات الأمريكية تعمل مع القوات التركية والقوات الدولية الأخرى لـ“تطهير مطار كابول للسماح باستئناف رحلات الإجلاء الدولية“.

وقال كيربي في إفادة صحفية: إن ”وزير الدفاع لويد أوستن أجاز إرسال كتيبة أخرى إلى كابول ليرتفع عدد القوات التي تتولى تأمين عملية الإجلاء إلى نحو ستة آلاف جندي“.

وأضاف كيربي أن ”مسلحين في المطار أطلقوا النار على القوات الأمريكية، وأن القوات الأمريكية قتلت بالرصاص اثنين من المسلحين الأفغان“. وقال ”إن هناك مؤشرات أولية على إصابة عسكري أمريكي“.

واحتشد ألوف المدنيين الساعين للفرار من أفغانستان في مطار كابول اليوم الإثنين، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء مؤقتا، في حين تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات متزايدة في الداخل بسبب انسحابها.

وقال كيربي: ”لا توجد حاليا رحلات قادمة أو مغادرة من المطار بدافع الحذر الشديد“، وأضاف ”أنه لا يعرف متى ستُستأنف، لكن القوات الأمريكية سيطرت على الحركة الجوية في كابول“.

وقال المتحدث: ”تم نقل عدة مئات من الأشخاص جواً من المطار حتى الآن، وإن وتيرة الإجلاء تتوقف على الوضع الأمني“، مؤكدا أن ”تركيز الجيش الأمريكي في الوقت الحالي على السلامة والأمن في المطار واستئناف العمليات الجوية“.‎