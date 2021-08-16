وزير الداخلية الأفغاني السابق: لن أكون رئيسا انتقاليا للبلاد

قال وزير الداخلية الأفغاني السابق علي جلالي، اليوم الإثنين، إنه لم يكن على الإطلاق في موضع تفكير في أن يصبح رئيسًا انتقاليًا لأفغانستان، وإنه لم يكن ليقبل هذا المنصب أبدًا.

وأضاف جلالي، الذي شغل منصب أول وزير داخلية لأفغانستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001: ”المحصلة النهائية هي أنه لم يتم الاتصال بي مطلقًا، ولم يتم أخذي في الاعتبار مطلقًا، لم أفكر في الأمر مطلقًا، ولست مهتمًا“.

وتحدث الوزير السابق جلالي، الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية في واشنطن، عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء ذلك في معرض رده على تقرير لرويترز نقل عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، يوم أمس الأحد، قولها إنه من المرجح أن يكون رئيسا لإدارة انتقالية في كابول مع سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

وأشار جلالي أيضًا إلى أنه سيُمنع من تولي منصب رئيس أفغانستان؛ لأن دستور البلاد يُقصر هذا المنصب على من يتمتعون بالجنسية الأفغانية فقط، في حين أنه يحمل الجنسية الأمريكية أيضًا.

وتأتي تلك التصريحات بعد أن باتت أفغانستان، اليوم الإثنين، في قبضة حركة طالبان بعد انهيار القوات الحكومية، وفرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج ”حقنًا للدماء“، بحسب تعبيره.

وبدأت حركة طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن بحلول الـ31 من شهر أغسطس/آب الجاري، بعد حرب استمرت 20 عامًا.

واليوم الإثنين، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع ”في الأيام المقبلة“؛ من أجل تبني ”مقاربة موحدة“ بشأن التطورات في أفغانستان بعدما سيطرت عليها طالبان.

وتشاور جونسون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، و“شدد على ضرورة أن يلتئم المجتمع الدولي ويتبنى مقاربة موحدة بشأن أفغانستان، سواء على صعيد الاعتراف بأي حكومة مقبلة أو على صعيد منع أزمة إنسانية“.

وأشار، بحسب ما أفادت رئاسة الوزراء، إلى أن جونسون ”أعرب عن نيته تنظيم اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع في الأيام المقبلة لهذه الغاية“.