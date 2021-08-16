ماكرون: الإسلاميون المتشددون سيسعون للاستفادة من اضطرابات أفغانستان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، إن الإسلاميين المتشددين سيسعون للاستفادة من الاضطرابات في أفغانستان.

وأضاف ماكرون أن ”فرنسا ستبذل قصارى جهدها لضمان تعاون روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من أجل تحقيق هدف مشترك“.

وقال في خطاب للأمة، نشرت ”رويترز“ مقتطفات منه، إنه ”يجب ألا تصبح أفغانستان ملاذا للإرهابيين كما كانت من قبل“.

وأشار إلى أن ”هذا تحدٍ للسلام والاستقرار الدوليين في مواجهة عدو مشترك. سنفعل كل ما في وسعنا حتى تتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بكفاءة لأن مصالحنا واحدة“.

وأكد أن ”فرنسا تحمي حاليا وفد الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، وتوفر الحماية أيضا للمتعاونين الأفغان مع الاتحاد“.

وتابع الرئيس الفرنسي أن ”الكثير من أعضاء المجتمع المدني الأفغاني والمدافعين عن الحقوق والفنانين والصحفيين يتعرضون للتهديد اليوم.. سنرحب بهم؛ لأنه شرف لفرنسا أن تكون إلى جانب أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع ”في الأيام المقبلة؛ ”من أجل تبني مقاربة موحدة“ بشأن التطورات في أفغانستان بعدما سيطرت عليها طالبان.

وتشاور جونسون، الإثنين، مع ماكرون، وشدد على ضرورة أن يلتئم المجتمع الدولي ويتبنى مقاربة موحدة بشأن أفغانستان، سواء على صعيد الاعتراف بأي حكومة مقبلة أو على صعيد منع أزمة إنسانية، وفق ما أفادت رئاسة الوزراء البريطانية.

وجاء بيان رئاسة الوزراء بعيد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قال فيها بحسب ”فرانس برس“: ”أعتقد أن العالم بأسره فوجىء بالسرعة التي استعادت فيها طالبان السلطة في أفغانستان“، داعيا إلى ”استخلاص العبر“.

وأضاف راب محذراً: ”نقول بوضوح مع شركائنا وبكل ما لدينا من وسائل سنحاسب طالبان“.

وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس وصف، الإثنين، قبيل اجتماع أزمة جديد للحكومة، عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بأنها ”إخفاق للمجتمع الدولي“.

وسبق أن انتقد والاس علنا، الأسبوع الماضي، القرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان.

لكنّه أكد أن الالتزام البريطاني في أفغانستان الذي كلف 457 جنديا بريطانيا حياتهم خلال 20 عاما من التدخل ”لم يذهب سدى“.

وباتت أفغانستان، الإثنين، في قبضة طالبان بعد انهيار القوات الحكومية، وفرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج.