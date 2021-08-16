أوزبكستان "تجبر" 46 طائرة ومروحية أفغانية على الهبوط

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن المدعي العام في أوزبكستان، اليوم الإثنين، أن بلاده ”أجبرت“ 22 طائرة و24 مروحية عسكرية أفغانية، عبرت الحدود السبت والأحد مع 585 جنديًا على متنها، على الهبوط، فيما كانت طالبان تحكم سيطرتها على أفغانستان.

وقال المدعي في رسالة عبر تطبيق تلغرام إن هذه الطائرات ”عبرت المجال الجوي لجمهورية أوزبكستان بشكل غير قانوني“، وأجبرت على الهبوط في مطار ترميز الدولي في الجنوب.

يأتي ذلك في ظل التطورات المتزايدة التي تشهدها الساحة الأفغانية عقب اجتياح حركة طالبان العاصمة كابل، أمس الأحد، بعد انهيار المنظومة الحاكمة للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد ”حقنًا للدماء“، بحسب تعبيره.

وبدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول الـ31 من شهر أغسطس/آب الجاري.