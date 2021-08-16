صحيفة: 400 أفغاني يعبرون مطار الكويت إلى أمريكا

قالت صحيفة ”الرأي“ الكويتية، إن فندق مطار الكويت استقبل يوم الإثنين، نحو 400 أفغاني قدموا على متن طائرة خليجية كمحطة مؤقتة للعبور خلال ساعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر خاصة قولها: ”من المفترض أن 330 أفغانيا ممن وصلوا إلى البلاد غادروا عصر اليوم إلى أمريكا، في حين سيغادر البقية مساء“.

وتأتي عملية إجلاء هؤلاء الأفغان، تزامنا مع تطورات تشهدها أفغانستان عقب اجتياح حركة طالبان العاصمة كابل يوم أمس الأحد بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس أشرف غني، إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب.

واستولت حركة طالبان على الحكم في البلاد في حين انتشر مقاتلوها المدججون بالسلاح، في أنحاء العاصمة كابل، ودخل العديد منهم القصر الرئاسي.

ومنذُ شهر مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول الـ31 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقعت أمريكا اتفاقًا مع حركة طالبان، في شهر شباط/ فبراير لعام 2020، حيثُ نص الاتفاق على أن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول الأول من شهر مايو/ أيار 2021، مقابل توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في شهر نيسان/إبريل الماضي، بعد مراجعة الوضع أن القوات ستبقى في أفغانستان لأشهر أخرى على أن تنسحب بحلول 11 سبتمبر/أيلول، قبل أن يعيد تقديمه إلى نهاية آب/أغسطس الجاري، لإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة.

وقرر بايدن أيضا سحب كل الأمريكيين من أفغانستان، بمن فيهم المتعاقدون الذين يؤدون دورا محوريا في الدعم اللوجستي للتجهيزات الأمريكية.

وبدأت قبل أسابيع عملية إجلاء آلاف المترجمين الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأمريكي، برفقة عوائلهم خشيةً من احتمال لانتقام حركة طالبان منهم جراء مساعدتهم للقوات الأمريكية خلال العقدين الماضيين.

ونقلت تقارير إعلامية قبل أسابيع عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم: ”استعداد الجيش الأمريكي لإيواء آلاف المترجمين الأفغان وعوائلهم في قواعد أمريكية في الكويت وقطر بشكل مؤقت“، وهو ما قوبل برفض شديد من نواب كويتيين طالبوا الحكومة بعدم الموافقة على إيواء هؤلاء المترجمين في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الكويت بهذا الشأن.