الإمارات تعلق الرحلات الجوية إلى أفغانستان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في الإمارات إلى مطارات أفغانستان نظراً للأحداث الراهنة.

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، ونقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) أنها ”تتابع آخر التطورات التي تشهدها أفغانستان، وتقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في دولة الإمارات، وذلك لضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في الدولة“.

وقد أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، وفق الوكالة الرسمية، أنها تضع ”أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها“.

وباتت أفغانستان اليوم الإثنين في قبضة طالبان مع انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد، بينما احتشد آلاف الأشخاص يائسين في مطار كابول لمحاولة الهروب وسط حالة من الفوضى العارمة.

وفي بيان مشترك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، و65 دولة، قادة طالبان لأن يسمحوا للمواطنين الأفغان والأجانب الراغبين في مغادرة أفغانستان، وعدم التعرض لهم.

وجاء في البيان أنّه ”بالنّظر إلى الوضع الأمني الذي يتدهور، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى احترام وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظّمة لجميع المواطنين الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة البلاد“.

وشدّد البيان على أنّ ”مَن هم في موقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان، يتحمّلون مسؤولية حماية الأرواح البشريّة، وإعادة الأمن والنظام العام إلى البلاد بأسرع وقت.

وكان مطار كابول اليوم الإثنين مسرحا لمشاهد غير مألوفة، مع تعلق أشخاص بطائرة عسكرية وهي على وشك الإقلاع، حيث اجتاح آلاف الأفغان المدرج على أمل الفرار بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأكدت الولايات المتحدة أنها أجلت جميع موظفي سفارتها إلى المطار، لكن الدبلوماسيين فُصلوا عن المدنيين الأفغان الذين يحاولون مغادرة البلاد بأي وسيلة كانت.

وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت ليلا على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يتشاجرون من أجل ركوب طائرة شحن مزدحمة.

من ناحية أخرى، ساد الهدوء سائر أنحاء العاصمة اليوم الإثنين بينما كان مقاتلو طالبان يقومون بدوريات في الشوارع ويقيمون نقاط تفتيش.

ودعا الملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي طالبان مقاتليه إلى الانضباط.

وقال في مقطع فيديو: ”الآن حان الوقت للتقييم والإثبات، الآن علينا أن نظهر أن بإمكاننا خدمة أمتنا وضمان السلام ورغد العيش“.