بايدن يوجه خطابا حول أفغانستان الليلة

يتوجه الرئيس جو بايدن إلى الأمريكيين من البيت الأبيض متناولا التطورات في أفغانستان في الساعة 19,45 ت غ، وفق ما أعلنت الرئاسة الإثنين في بيان.

وبايدن موجود في منتجع كامب ديفيد الرئاسي منذ نهاية الأسبوع، وكان مقررا أن يبقى هناك حتى منتصف الأسبوع الجاري، لكنه ارتأى قطع عطلته والعودة إلى البيت الأبيض بسبب تسارع الأحداث في أفغانستان، لا سيّما السقوط المفاجئ لكابول في قبضة طالبان والفوضى التي تسود عملية الإجلاء التي تجريها القوات الأمريكية.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية أن الرئيس، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيصل إلى البيت الأبيض عند الساعة 17,00 ت غ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان بايدن قد أدلى بآخر تصريح له بشأن أفغانستان الأسبوع الماضي، حين أكد أنه غير نادم على قرار الانسحاب وشدد على أنه يتعين على الأفغان أن ”يقاتلوا من أجل بلادهم“.

لكن الانهيار السريع للحكومة الأفغانية أثار صدمة في واشنطن، واعتبر مراقبون أن سمعة الولايات المتحدة بصفتها قوة عظمى قد تضررت بشكل كبير.

ويتعرض بايدن لانتقادات حادة، إذ يعتبر معارضون لقراره أنه أساء إدارة انسحاب القوات الأمريكية مما دفع الولايات المتحدة للمسارعة إلى إخلاء سفارتها وإجلاء رعاياها، بعدما كان الرئيس قد قلل قبل شهر من أهمية المخاوف من سقوط سريع للحكومة الأفغانية.

وأمس الأحد، دخلت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، معلنة سيطرتها على البلاد خلال أسابيع قليلة، فيما هرب الرئيس السابق أشرف غني، إلى طاجيكستان.

وقال غني في تصريح بعدها إنه فر من البلاد، تجنبًا لإراقة الدماء.

وأضاف في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، أنه غادر لتجنب حدوث اشتباكات مع حركة طالبان كانت ستؤدي إلى مقتل ”الكثير من أبناء الوطن، وتدمير مدينة كابول“.

وتابع: ”النتيجة ستكون كارثة بشرية كبيرة في هذه المدينة“.

وكان زعيم طالبان الملا هيبة الله أخوند زاده قال إنه يرغب في مغادرة كل القوات الأجنبية قبل بدء إعادة الهيكلة.

يأتي ذلك عقب تصريحات للمتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان أمس الأحد، أعلن خلالها انتهاء الحرب في أفغانستان ودعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي.

وقال المتحدث محمد نعيم في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة إن طالبان لا تريد أن تعيش في عزلة وإن نوع الحكم وشكل النظام سيتضحان قريبا.