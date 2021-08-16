أفغانيات يعتبرن عودة طالبان للحكم بمثابة "نهاية العالم"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أمضت عائشة خرام، البالغة من العمر 22 عامًا أول ليلة لها في ظل حكم طالبان مستيقظة، بين صوت الرصاص وهدير الطائرات، التي تقوم بإجلاء الأجانب، فهي لن تنسى بسهولة هذا اليوم الذي ”حطم قلوبنا وآمالنا“.

وقالت الطالبة الأفغانية في مقابلة صحفية، صباح اليوم الإثنين، بعد ساعات قليلة من دخول طالبان كابول ”بالنسبة للأمة بأسرها رؤية كل شيء ينهار في لحظة كنهاية العالم“.

ومن المتوقع أن تتخرج خرام، التي مثلت الشباب الأفغاني في الأمم المتحدة، من جامعة كابول في الأشهر المقبلة.

وصباح يوم أمس الأحد، لم تتمكن وزميلاتها من الوصول إلى الحرم الجامعي وأصبح مستقبلهن الآن غير مؤكد.

وأضافت أن ”العالم والقادة الأفغان خذلوا الشباب الأفغاني بأقسى طريقة يمكن تصورها“، موضحة ”أنه كابوس بالنسبة للنساء اللواتي درسن ويطمحن لمستقبل أفضل لهن وللأجيال الصاعدة“.

وعندما حكمت هذا البلد بين عامي 1996 و2001، فرضت طالبان التطبيق الصارم للشريعة، ومنعت النساء من العمل أو الدراسة.

وكان ارتداء البرقع إلزاميا في الأماكن العامة ولا يمكن للمرأة مغادرة المنزل إلا برفقة رجل من أسرتها.

ونُفِّذت عمليات الجلد والإعدام بما في ذلك الرجم بتهمة الزنا، في ساحات المدن والملاعب الرياضية.

ومع ذلك، فإن رحيل طالبان عن السلطة لم يحسن حياة الأفغانيات، خاصة في المناطق الريفية.

طائر أسود

وأكدت حركة طالبان مرارًا أنها ستحترم حقوق الإنسان إذا عادت إلى السلطة في أفغانستان، خاصة حقوق النساء لكن وفقًا ”للقيم الإسلامية“.

وتجد الأفغانيات صعوبة في تصديق هذه الوعود، لا سيما اللواتي التحقن بالجامعات لعقدين وتبوأن مناصب ذات مسؤولية في السياسة والصحافة وحتى القضاء والأجهزة الأمنية.

في الساعات الـ24 الماضية، عبرت نساء مشهورات في كابول على وسائل التواصل الاجتماعي عن حزنهن لرؤية البلاد وحياتهن بأكملها تقع مجددا بأيدي طالبان.

كتبت فوزية كوفي الناشطة الحقوقية والنائبة السابقة لرئيس البرلمان الأفغاني: ”بدأت نهاري أشاهد شوارع كابول المقفرة وأشعر بقلق كبير على السكان“، مضيفة ”التاريخ يعيد نفسه بسرعة“.

من جهتها قالت موسكا داستاغير المحاضرة في الجامعة الأميركية في أفغانستان التي افتتحت بعد خمس سنوات من رحيل طالبان عن السلطة: ”تبقى مشاعر الخوف في داخلك كطائر أسود“، مبينة: ”يبسط جناحيه ولا يعود في إمكانك التنفس“.

محو آثار النساء

وامتلأ حساب ”تويتر“ الخاص برضا أكبر البالغة من العمر 33 عامًا، اليوم الإثنين، برمز ”القلب المحطم“، حيثُ كتبت في رسالة ”أفغانستان الحبيبة انهارت أمام عيني“.

وفي تغريدة أخرى، تظهر صورة انتشرت على نطاق واسع لرجل يغطي بطلاء صورة عروس مبتسمة معروضة في واجهة متجر.

بالنسبة لها، ما قام به هذا الرجل يظهر أنه بات من الضروري ”محو أي أثر للنساء من الأماكن العامة“ لأن طالبان لا تتسامح مع نشر صور نساء.

هذه الرسامة والمصورة معروفة بصورها الذاتية التي تشكل إعلانا لاستقلاليتها والمطالبة بإرثها باسم الأفغانيات.



غير مرئية

هذا العام، أُرغمت على تنظيم معرضها، الذي أشاد بنساء أفغانيات بارزات، إلكترونيا بعد تلقيها تهديدات، وصباح اليوم الإثنين كان خوفها واضحا، حيثُ كتبت في آخر تغريدة لها ”أريد أن أصبح غير مرئية وأن أختبئ من العالم“.

ويوم السبت الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: ”أنا قلق للغاية بإزاء معلومات أولية مفادها أن (مقاتلي) طالبان يفرضون قيودا صارمة على حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطرون عليها، من المرعب والمؤلم خصوصا أن نرى الفتيات والنساء الأفغانيات يحرمن من حقوق اكتسبنها بعد جهد شاق“.

وذكرت صحراء كريمي، إحدى أشهر المخرجات الأفغانيات أنها لا تنوي مغادرة أفغانستان.

وقالت في مقطع فيديو نُشر على ”تويتر“ وهي تمسح دموعها ”حتى النهاية لن أتخلى عن بلادي“.

وأضافت أنه ”ربما يعتقد كثيرون أنه ضرب من الجنون، لكن الجنون هو ما فعله أولئك الذين استغلوا أمتنا، الحماقة هي ما أظهره العالم من خلال إدارة ظهره لنا“.