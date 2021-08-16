وسائل إعلام: وصول حاكم هرات السابق إسماعيل خان إلى إيران

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، إن محمد إسماعيل خان أحد القادة السياسيين والعسكريين الأفغان المناهضين لحركة طالبان، وصل الليلة الماضية إلى مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي، الواقعة شمال شرق البلاد.

ونشر موقع ”فرارو“ المقرب من معسكر المتشددين مقطع فيديو يظهر مجموعة من الإيرانيين والأفغان وهم يستقبلون ويرحبون بمحمد إسماعيل خان حاكم ولاية هرات السابق، التي تقع في شمال غرب أفغانستان.

ولم يتضح بعد فيما إذا كان من بين المستقبلين مسؤول إيراني في مدينة مشهد التي تقطنها جالية أفغانية كبيرة.

شب گذشته، محمد اسماعیل خان، فرمانده نیروهای مقاومت مردمی هرات و والی پیشین این ولایت وارد مشهد شد.

وی هفته گذشته به اسارت طالبان درآمد و گفته می‌شود که با موافقت آنها از افغانستان خارج شده است. /هرات‌‌نیوز pic.twitter.com/hVa52m526n — تلویزیون منوتو (@manototv) August 16, 2021

وكان إسماعيل خان الذي يُعرف بـ“أسد هرات“، قد حارب طالبان لسنوات طويلة وتم القبض عليه مرة واحدة من قبل طالبان في تسعينيات القرن الماضي، لكن مدينة هرات سقطت بيد الحركة، الخميس الماضي.

ولم يتضح بعد كيف تمكن من الهروب من طالبان ودخول إيران، والأسبوع الماضي، تم الإفراج عن شريط فيديو لمحمد إسماعيل خان يظهر المقاتل الذي تحتجزه طالبان بعد الاستيلاء على هرات، ويقول مسلحو طالبان في الفيديو إنه استسلم.

وأعرب إسماعيل خان في الفيديو عن أمله في أن تنتهي الحرب في أفغانستان وأن يعيش الجميع في سلام وأمن واستقرار، كما طالب بحسن معاملة الناس.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت حركة طالبان أن إسماعيل خان وعددا من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في ولاية هرات استسلموا لها عقب سقوط مركز الولاية في قبضة المسلحين، مشيرة إلى أنها قدمت ضمانات أمنية إلى المسؤولين الذين استسلموا إليها.

من جهة أخرى، ذكر موقع قناة ”يورونيوز“ الأوروبية في تقرير له، أن ”بعض الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي، قالوا إن إسماعيل خان استطاع مغادرة أفغانستان ودخول إيران بوساطة إيرانية لدى حركة طالبان، فيما يعتقد آخرون أن إسماعيل خان نفسه استطاع الهروب من قوات طالبان المسلحة“.

ولم يرد المسؤولون الإيرانيون بعد على كيفية وصول القائد الأفغاني، ولم تورد وسائل الإعلام الإيرانية الخبر إلا عند وصوله إلى مشهد.

وخلال الأسبوعين الماضيين حمل خان السلاح ونظم قوات شعبية لمحاربة طالبان في ولاية هرات المحاذية للحدود الإيرانية.

وتولى إسماعيل خان منصب وزير الطاقة والمياه عام 2005، وكان أحد القادة خلال الحرب السوفيتية في أفغانستان.

وفي سياق متصل، خرجت حشود كبيرة من أبناء الجالية الأفغانية في مدينة قم وسط إيران، اليوم الإثنين، باحتجاجات ضد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وهتف المحتجون الأفغان بشعارات مناهضة لطالبان، من بينها ”الموت لطالبان“.