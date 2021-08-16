روسيا: الوضع بأفغانستان يتجه نحو الاستقرار وطالبان تفرض النظام العام

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، في بيان إن الوضع في كابول ”يتّجه نحو الاستقرار“ بعد سقوط العاصمة الأفغانية في قبضة طالبان، في نهاية الأسبوع، وإن الحركة بدأت تفرض ”النظام العام“.

وبحسب روسيا التي من المقرر أن يلتقي سفيرها ممثلين عن طالبان، الثلاثاء، تعهّدت الحركة ”بضمان سلامة السكان“، فيما يسعى أفغان إلى مغادرة البلاد هربا من تشدد طالبان.

وأكدت موسكو في البيان أنها بدأت ”التواصل مع ممثلين عن السلطات الجديدة“.

وعلى عكس الدول الغربية التي سارعت لإجلاء دبلوماسييها من البلاد في خضم بسط حركة طالبان سيطرتها، في نهاية الأسبوع، أعلنت روسيا أنها ستبقي سفارتها في كابول مفتوحة.

وصرّح السفير ديمتري جيرنوف لمحطة التلفزيون الروسية الرسمية ”روسيا 24″، بأن طالبان تتكفّل بأمن مقر سفارته.

والإثنين، صرّح المسؤول في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف لإذاعة ”صدى موسكو“ الرسمية، بأن موسكو ستقرر ما إذا ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على أفعالها.

وتشارك روسيا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث الأوضاع في أفغانستان، يُعقد الإثنين.

وفي السنوات الأخيرة، سُجّل تقارب بين طالبان وموسكو، التي استضافت ممثلين عن الحركة مرات عدة، آخرها الشهر الماضي.