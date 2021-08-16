"البنتاغون": القوات الأمريكية والدولية تعمل على تطهير مطار كابول

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية تعمل مع القوات التركية والقوات الدولية الأخرى لـ“تطهير مطار كابول للسماح باستئناف رحلات الإجلاء الدولية“.

وقال كيربي في إفادة صحفية، إن وزير الدفاع لويد أوستن ”أجاز إرسال كتيبة أخرى إلى كابول ليرتفع عدد القوات التي تتولى تأمين عملية الإجلاء إلى نحو ستة آلاف جندي“.‎

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، أن قوات أمريكية إضافية ”ستصل إلى المطار اليوم وغدا“.

وقال فاينر، إن ”الولايات المتحدة ستركز على تأمين مطار العاصمة الأفغانية كابول مع محاولة الناس الفرار من البلاد، بعد يوم من استيلاء حركة طالبان على المدينة“.

بدوره ذكر مسؤول دفاعي أمريكي، لوكالة ”رويترز“، أن الولايات المتحدة، ”أوقفت مؤقتا جميع رحلات الإجلاء من كابول لإبعاد الناس الذين تجمعوا في المطار“.

لكن المسؤول الأمريكي، الذي لم تكشف ”رويترز“ عن هويته، لم يوضح إلى متى سيستمر توقف الرحلات.

وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تنوي ”إخراج عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر والذين كانوا يعملون لحساب الولايات المتحدة من البلاد“.

وأوضح أن السلطات الأمريكية تفكر في ”إيوائهم مؤقتا في فورت ماكوي بولاية ويسكونسن وفورت بليس بولاية تكساس“.

بدوره، قال شهود، إن خمسة أشخاص قُتلوا في الفوضى التي شهدها مطار كابول، الإثنين مع محاولة الناس الفرار بعد سيطرة مسلحي طالبان على العاصمة وإعلانهم انتهاء الحرب ضد القوات الأجنبية والمحلية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة ”تركز بشكل مكثف على تأمين مطار كابول من أجل مواصلة رحلات إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان وكذلك الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة على مدار العشرين عاما الماضية وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر“.