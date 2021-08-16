وكالة روسية: طائرات تقل جنودا أفغانا‭ ‬تهبط في طاجيكستان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الشؤون الخارجية في طاجيكستان قولها اليوم الإثنين إن طائرات عسكرية تقل أكثر من مئة جندي أفغاني في المجمل هبطت في مطار بمدينة بوختار في طاجيكستان.

ونسبت الوكالة إلى الوزارة قولها إن سلطات طاجيكستان سمحت للطائرات بدخول المجال الجوي للبلاد والهبوط بعد تلقيها نداءات استغاثة صادرة عنها، وفقا لوكالة ”رويترز“.

وسلط الانهيار السريع للجيش الأفغاني الذي أتاح لعناصر حركة طالبان السيطرة على البلاد خلال فترة وجيزة، الضوء على الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ على مدى عقدين من الزمن، بالرغم من إنفاقها مليارات الدولارات على القوات المسلحة المحلية.

وأنفقت الولايات المتحدة 83 مليار دولار في محاولة لبناء قوات مسلحة أفغانية حديثة تكون على صورة جيشها، لكن في الشق العملي، تم الاعتماد بشكل كبير على المساندة الجوية، وشبكة اتصالات متطورة في بلد لا يمكن سوى لـ 30% من سكانه التعويل على توافر فاعل للطاقة الكهربائية.

وزوّدت واشنطن الجيش الأفغاني بمعدات مثل الطائرات العسكرية والمسيّرة والمروحيات والعربات المصفحة والمناظير المخصصة للرؤية الليلية، وصولا إلى تزويده في الآونة الأخيرة بالنسخة الأحدث من مروحيات ”بلاك هوك“ الهجومية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).

لكن عناصر القوات الأفغانية الذين يفتقد العديد منهم للخبرة في بلاد لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لدعم معدات عسكرية متطورة، لم يتمكنوا من إبداء أي مقاومة جدية في مواجهة عناصر طالبان الأقل منهم عددا، والذين يملكون تجهيزات عسكرية أقل شأنا.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، مساء الأحد، إن الحرب انتهت في أفغانستان، مؤكدا استعداد الحركة للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية، و“سنكفل لهم الحماية الضرورية“.

وأضاف نعيم في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية، أن الحركة لن تسمح لأحد باستخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف أي جهة، مؤكدا أنه لا رغبة لدى الحركة للإضرار بالآخرين.

وشدد على أن الحركة لا ترغب في التدخل في شؤون الآخرين، ولن تسمح بالتدخل في شؤونها.

وقال المتحدث باسم طالبان: ”حققنا ما كنا نسعى إليه، وهو حرية بلادنا، واستقلال شعبنا“، مشيرا إلى أن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضحان قريبا.

ونفى المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان حدوث أي استهداف لأي هيئة دبلوماسية ولا لأي من مقارها، خلال دخول الحركة العاصمة كابول، مشيرا إلى أن هروب أشرف غني لم يكن في الحسبان، وحتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك.