مسؤول: أمريكا توقف رحلات الإجلاء من كابول مؤقتا

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الإثنين، إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتا جميع رحلات الإجلاء من كابول؛ لإخراج الحشود التي تجمعت في المطار.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، مدة وقف الرحلات.

وفي السياق ذاته، أعلنت ألمانيا في وقت سابق توقف رحلات الإجلاء لرعاياها من أفغانستان، بسبب إغلاق مدرج مطار كابول من قبل حشود من المدنيين الأفغان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الإثنين، إن ”طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابول في الوقت الحالي، بسبب إغلاق المدرج من قبل أعداد كبيرة من الحشود يحاولون يائسين مغادرة البلاد“.

وأضاف المتحدث للصحفيين في برلين ”ما أفهمه هو أنه لا توجد حركة مرور جوي في الوقت الحالي؛ لأن عددا كبيرا من الناس يحتشدون على المدرج“.

وذكر أن 40 من موظفي السفارة الألمانية، نقلوا جوا إلى الدوحة الليلة الماضية، مضيفا أن فريقا صغيرا يضم أقل من 10 أشخاص سيبقى في مطار كابول لتنسيق عملية الإجلاء.

وفي السياق، نقلت مصادر حزبية عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قولها لزملائها في الحزب يوم الإثنين، إن ألمانيا قد تحتاج لإجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من أفغانستان.

ويشمل هذا العدد 2500 من موظفي الدعم الأفغان علاوة على نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومحامين، وآخرين ترى الحكومة أنهم سيكونون في خطر إذا لم يغادروا البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.

وذكرت ميركل أن ألمانيا ستتعاون مع بلدان متاخمة لأفغانستان لدعم الفارين من البلاد في الوقت الراهن.

ونسبت المصادر الحزبية إلى ميركل قولها ”سيشغلنا هذا الأمر لفترة طويلة جدا“.

وأغلقت ألمانيا سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول أمس الأحد، مع زحف وتقدم حركة طالبان هناك، وذلك بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الألمانية.

وقالت الوزارة في بيانها إن ”الوضع الأمني في أفغانستان تردى بشكل مأساوي“، وناشدت جميع المواطنين الألمان هناك مغادرة البلاد.