ميركل: الوضع في أفغانستان مرير وأسباب داخلية أمريكية وراء الانسحاب

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، الوضع في أفغانستان بأنه ”مرير“، معتبرة أن ”أسبابا سياسية داخلية“ أمريكية، ساهمت في قرار سحب القوات الغربية من أفغانستان.

وقالت المستشارة أمام مسؤولين في حزبها، وفق ما أفاد مشاركون في الاجتماع، إن ”انسحاب القوات (من أفغانستان) كان له تأثير الدومينو“.

وأضافت بحسب المصادر نفسها، أن مسؤولية الانسحاب العسكري الغربي من أفغانستان تقع على عاتق الولايات المتحدة.

وتابعت: ”لطالما قلنا إننا سنبقى أيضا إذا بقي الأمريكيون“، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب).

إلا أن المستشارة عبّرت أيضا عن تفهّم للقرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن لناحية تكبّد الولايات المتحدة خسائر بشرية كبيرة في أفغانستان.

واعتبرت ميركل أن التطوّرات الأخيرة في أفغانستان هي ”أحداث مريرة“ بالنسبة لكل الأشخاص ”الذين حاولوا العمل من أجل التقدم والحرية“ في هذا البلد، و“خصوصا النساء“.

وأضافت: ”حاليا يريد عدد كبير من الأشخاص مغادرة البلاد“، واعدةً ببذل ما بوسعها لمساعدتهم، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تدعمهم.

وفي ألمانيا، تتزايد الانتقادات للانسحاب العسكري الغربي من أفغانستان.

وتحدث وزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر، الإثنين، عن ”خطأ“.

وقال فيشر الذي كان يشغل منصب وزير خارجية ألمانيا في بدء تدخل حلف الأطلسي في أفغانستان عام 2001: ”لم أتوقع مثل هذا القرار بالانسحاب سريعاً“، مضيفا: ”نحن نرى تداعياته اليوم“.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، مساء الأحد، إن الحرب انتهت في أفغانستان، مؤكدا استعداد الحركة للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية، و“سنكفل لهم الحماية الضرورية“.

وأضاف نعيم في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية، أن الحركة لن تسمح لأحد باستخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف أي جهة، مؤكدا أنه لا رغبة لدى الحركة للإضرار بالآخرين.

وشدد على أن الحركة لا ترغب في التدخل في شؤون الآخرين، ولن تسمح بالتدخل في شؤونها.

وقال المتحدث باسم طالبان: ”حققنا ما كنا نسعى إليه، وهو حرية بلادنا، واستقلال شعبنا“، مشيرا إلى أن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضحان قريبا.

ونفى المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان حدوث أي استهداف لأي هيئة دبلوماسية ولا لأي من مقارها، خلال دخول الحركة العاصمة كابول، مشيرا إلى أن هروب أشرف غني لم يكن في الحسبان، وحتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك.