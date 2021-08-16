الرئيس الإيراني يعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان فرصة لاستعادة الحياة والأمن

علق الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الإثنين، على آخر المستجدات والتطورات الجارية في أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان على البلاد التي لديها علاقات مع إيران، معتبرا أن ما وصفها بالهزيمة العسكرية وانسحاب أمريكا من أفغانستان، تعد ”فرصة لاستعادة الحياة والأمن والسلام“ في البلد المضطرب.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية، في بيان صدر عنها، عن أن ”رئيسي اجتمع الإثنين، مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني؛ لمناقشة آخر التطورات في أفغانستان“.

وحسب البيان، قال رئيسي إنه ”يجب أن تصبح الهزيمة العسكرية وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان فرصة لاستعادة الحياة والأمن والسلام الدائم في هذا البلد“، مضيفا أن ”إيران ستعمل من أجل الاستقرار الذي هو حاجة أفغانستان الأولى، وكدولة جارة وشقيقة تدعو جميع الفصائل الأفغانية للتوصل إلى اتفاق وإجماع وطني“.

من جانبه، قال شمخاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”خلال زيارتي إلى كابول في ديسمبر 2018 كانت لي جلسة صاخبة مع الرئيس الأفغاني أشرف غني“، مضيفا أن ”الحديث المؤلم لوزير الدفاع الأفغاني يترجم 20 عاما من آثار الاحتلال الأمريكي ومدى عمق نفوذ وتأثير واشنطن على حكومة هذا البلد“.

دست ما را از پشت بستند و وطن را فروختند لعنت به غنی و دار دسته اش. — General Bismillah Mohammadi (@Muham_madi1) August 15, 2021

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع في أفغانستان الجنرال بسم الله محمدي، هاجم الرئيس الهارب أشرف غني ومسؤولين آخرين، وقال في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”قيدوا أيدينا وراء ظهورنا وباعوا الوطن، اللعنة على غني وعصابته“.

وشدد شمخاني على أن ”إيران ستواصل دعمها للشعب الأفغاني على غرار الـ 40 عاما التي مضت، وستدعم مطالبه وإرادته“.

وكانت طهران استضافت، في السابق، جولة مفاوضات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية للتوصل إلى حل سياسي، دون أن تحقق نتائج.

وأعلنت حركة طالبان المتشددة انتصارها بعد انهيار الحكومة وفرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج، وكانت العاصمة كابول آخر مدينة تسقط بيد طالبان.

ووصف محمد نعيم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في تصريح صحفي، السيطرة على كابول بأنه ”يوم عظيم للشعب الأفغاني وللمجاهدين“، مضيفا: ”لقد شهدوا ثمار جهودهم وتضحياتهم على مدار 20 عاما، الحمد لله الحرب انتهت في البلاد“.

ومنذ مايو/أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.