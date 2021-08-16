روسيا لا ترى أن حركة طالبان تمثل تهديدا لآسيا الوسطى

نقلت وكالة تاس للأنباء عن الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان قوله اليوم الاثنين إن ”روسيا لا ترى أن حركة طالبان في أفغانستان تمثل تهديدا لآسيا الوسطى“.

وانهارت الحكومة الأفغانية أمس الأحد مع دخول طالبان العاصمة (كابول) دون مقاومة تقريبا.

وقال زامير كابولوف الممثل الخاص لبوتين إن ”موسكو مهدت الطريق سلفا لإقامة اتصالات مع طالبان“.

كما قال ممثل الرئيس الروسي الخاص بأفغانستان إن ”روسيا على اتصال بمسؤولي حركة طالبان عبر سفارتها في كابول، وذلك بعد يوم من انهيار الحكومة الأفغانية وسقوط العاصمة في أيدي الحركة الإسلامية المسلحة“.

وأضاف زامير كابولوف في مقابلة أجرتها معه رويترز عبر الهاتف ”إنهم يجرون محادثات في كابول. جميع الاتصالات تُجرى هناك في الوقت الراهن. السفارة تتعامل مع هذا الأمر“.

وبدأت الاتصالات عندما أرسلت طالبان حراسا إلى السفارة الروسية بعد سيطرة المسلحين على كابول.

وقال ”سارت الأمور بهدوء تام دون وقوع حوادث“. جاءت (قوات من طالبان) ووضعوها (السفارة) تحت الحراسة.

وأضاف ”ستظل سفارتنا على اتصال بممثلين… عن القيادة العليا لطالبان لوضع آلية دائمة لضمان سلامة سفارتنا“.

جاءت التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو طالبان انتهاء الحرب وأصدروا بيانات تهدف إلى تهدئة حالة الذعر التي تصاعدت في كابول بعد أن ألحق المسلحون، الذين حكموا البلاد من عام 1996 إلى عام 2001، الهزيمة بقوات الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

وتسارع الدول الغربية لإجلاء موظفيها من سفاراتها في كابول. وقال كابولوف في تصريحات منفصلة لإذاعة إكو موسكفي اليوم الاثنين إن روسيا ستسحب نحو 100 من موظفي سفارتها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كابولوف قوله إن بلاده لن تتسرع في اتخاذ قرار بخصوص الاعتراف بالسلطات الجديدة في أفغانستان.

وأضاف أن موسكو ستراقب تصرفات السلطات الجديدة عن كثب ثم تتخذ قرارا.

واجتاحت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس المحاصر، أشرف غني، إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب، في حين انتشر مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح، في أنحاء العاصمة كابول، ودخل العديد منهم القصر الرئاسي الذي بات مهجورا.

وأعلنت حركة طالبان عن سيطرتها على أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة، وقال متحدث باسم الحركة، إن ”أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابول باتت تحت سيطرة الحركة“، مضيفا أن ”الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة إسلامية منفتحة وشاملة“.

وأردف ”سنسمح للمدنيين في مطار كابول، بالعودة إلى منازلهم، ولن يتم إيذاؤهم“، مؤكدا أن ”معظم نقاط التفتيش الرئيسة في كابول، تحت سيطرة الحركة“.