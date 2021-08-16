طالبان تجمع الأسلحة من المدنيين في كابول

شرع مقاتلو حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، بجمع الأسلحة من المدنيين، لأن الناس ليسوا بحاجة إليها للحماية الشخصية بعد الآن، وفق ما صرح به مسؤول في الحركة.

وقال المسؤول: ”نتفهم أن الناس احتفظوا بالأسلحة، من أجل السلامة الشخصية. الآن يمكنهم الشعور بالأمان. لسنا هنا لإيذاء المدنيين الأبرياء“.

وقال سالاد مولسكين، مدير شركة موبي الإعلامية على ”تويتر“ إن ”جنودًا من طالبان أتوا إلى مقر شركته، وسألوا عن الأسلحة التي يحتفظ بها فريقه الأمني“.

في السياق، أعلنت الحركة عن سيطرتها على أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة، وقال متحدث باسم الحركة، إن ”أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابول باتت، تحت سيطرة الحركة“، مضيفًا أن ”الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة إسلامية منفتحة وشاملة“.

وأردف: ”سنسمح للمدنيين في مطار كابل، بالعودة إلى منازلهم، ولن يتم إيذاؤهم“، مؤكدًا أن ”معظم نقاط التفتيش الرئيسية في كابول، تحت سيطرة الحركة“.

واجتاحت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابل، الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس المحاصر، أشرف غني، إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب، في حين انتشر مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح، في أنحاء العاصمة كابول، ودخل العديد منهم القصر الرئاسي الذي بات مهجورًا.

وأعلن مطار كابل، إلغاء الرحلات التجارية، بسبب الفوضى التي حدثت به، بعد تدافع مواطنين أفغان لدخوله، هربًا من حركة طالبان التي استولت على الحكم في البلاد، وحثت سلطات الطيران المدني، الرحلات القادمة إلى أفغانستان، على تغيير مسارها، مؤكدة أن تسليم المجال الجوي، سيتم لإدارة عسكرية.

وأطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في مطار كابول اليوم، النار في الهواء لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات، حسب ما أعلنه مسؤول أمريكي.

قال شهود لرويترز، إن ”ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتِلوا في مطار كابول، في أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة، لمغادرة العاصمة الأفغانية“.

وذكر شاهد، أنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة، وقال شاهد آخر، إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية، أم نتيجة تدافع.

كان مسؤول أمريكي قال، إن ”القوات الأمريكية المسؤولة عن المطار، أطلقت النار في الهواء في وقت سابق، لتفريق الحشد“.