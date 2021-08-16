تحطم طائرة عسكرية أفغانية في أوزبكستان

تحطمت طائرة عسكرية أفغانية في أوزبكستان اليوم الإثنين، وفق ما أورده موقع إخباري أوزبكستاني.

وقال تقرير لموقع ”جازيتا دوت يو زد“ الاوزبكي، إن ”الطائرة تحطمت في وقت متأخر أمس الأحد، في مقاطعة سوركسونداريو في أقصى جنوب أوزبكستان، والمتاخمة لأفغانستان“، ونشر الموقع صورًا لمسعفين يحاولون إسعاف رجل يرتدي زي القوات الجوية.

وانهارت الحكومة الأفغانية أمس الأحد، وباتت حركة طالبان على وشك السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد، بعد أن سيطر مقاتلوها على العاصمة كابول.