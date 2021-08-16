الصين تبدي استعدادها لإقامة "علاقات ودية" مع حركة طالبان

أبدت الصين التي تتشارك حدودًا مع أفغانستان تمتدّ على 76 كلم، استعدادها اليوم الإثنين لإقامة ”علاقات ودية“ مع حركة طالبان، غداة سيطرة المتمردين على كابول.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، أمام الصحافة، أن بكين ”تحترم حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره ومستقبله“.

وأضافت أن متمردي طالبان ”عبروا مرات عدة عن أملهم في تطوير علاقات طيبة مع الصين“.

وأشارت المتحدثة إلى أن السفارة الصينية لدى كابول ”تواصل العمل بشكل طبيعي“.

ودعت الصين التي أجلت مطلع تموز/ يوليو 210 من رعاياها من أفغانستان، السلطات الجديدة إلى ضمان أمن من ظلوا في البلاد.

في الأسابيع الأخيرة، وصفت السلطات الصينية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأنه خطوة ”غير مسؤولة“.

في مواجهة خطر حصول فوضى في أفغانستان، بدأت بكين اعتباراً من أيلول/ سبتمبر 2019 محادثات مع طالبان التي زار وفد منها الصين آنذاك.