مقتل 3 جنود أتراك في انفجار بشمال العراق

قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب اثنان، يوم الإثنين، في انفجار مواد ناسفة زرعها مسلحون شمالي العراق، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وذكرت الوزارة، أن ”الواقعة حدثت أمس الأحد، في منطقة تجري تركيا فيها عملية عبر الحدود“.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من مقتل جندي تركي آخر شمال العراق، إثر هجوم بقذائف المورتر.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في 13 آب/ أغسطس الماضي، إن مسلحين أكرادًا، نفذوا هجومًا بقذائف المورتر على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، مما تسبب في إصابة جندي تركي، توفي لاحقًا في المستشفى.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية ردت على الفور على منفذي الهجوم، وتمكنت مما أسمته ”تحييد“ 3 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، مستخدمة مصطلحًا يعني عادة قتلهم.

وكانت قاعدة عسكرية تركية في محافظة نينوى العراقية، تعرضت قبل ذلك لهجوم بثلاثة صواريخ.

وتنفذ تركيا باستمرار غارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق، حيث يقيم ”عناصر الحزب“ معسكرات تدريب ومخابئ لأسلحتهم.

وتشن قوات خاصة تركية أحيانًا، عمليات توغل محدودة على مواقع الحزب الكردستاني، الذي يشن منذ 1984، تمردًا داميًا على الأراضي التركية، أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

وتثير تلك العمليات التركية التوتر مع الحكومة العراقية، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤكد باستمرار أن بلاده عازمة على ”التعامل“ مع مقاتلي الحزب الكردستاني في شمال العراق، إذا لم تكن بغداد ”قادرة على فعل ذلك“.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، مقاتلين أكرادًا في سوريا، مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، في إطار مكافحة تنظيم ”داعش“، وبعض الفصائل المسلحة المتطرفة.