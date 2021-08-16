موسكو: لن نتسرع في اتخاذ قرار إزاء الاعتراف بالسلطات الجديدة في أفغانستان

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص بأفغانستان قوله، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تتسرع في اتخاذ قرار بخصوص الاعتراف بالسلطات الجديدة في أفغانستان من عدمه.

وقال المسؤول في تصريحات لإذاعة إكو موسكفي إن موسكو ستراقب تصرفات السلطات الجديدة عن كثب ثم تتخذ قرارا.‎

وأعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف أن السفير الروسي لدى كابول سيلتقي قادة من حركة طالبان الثلاثاء، مشيراً إلى أن موسكو ستقرر ما إذا كانت ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على ”سلوكياتها“.

وقال كابولوف لإذاعة ”صدى موسكو“ إن ”السفير الروسي (ديمتري جيرنوف) يتواصل مع طالبان، وغداً سيلتقي منسقهم للشؤون الأمنية“. وأضاف أن ”الاعتراف أم لا (بحكم طالبان) يعتمد على سلوكيات النظام الجديد“.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أعلن أمس الأحد أن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان.

وقال المسؤول زامير زابولوف لوكالات أنباء روسية ”نعمل على ذلك“، مؤكدا أن اجتماعاً سيُعقد قريباً.

وأكد زابولوف الأحد لوكالات أنباء روسية أن روسيا من الدول التي حصلت على ضمانات من طالبان بشأن أمن سفاراتها. وقال ”لا إجلاء مرتقبا“ لبعثتها الدبلوماسية من أفغانستان.

وأشار زابولوف إلى أنه ”على تواصل مباشر“ مع السفير الروسي في كابول وأن المتعاونين معه يواصلون العمل ”بهدوء“ في السفارة.

ونقلت عنه وكالة ريا نوفوستي قوله ”حصلنا على ضمانات منذ فترة“، مشيرا إلى أن ”روسيا لم تكن (الدولة) الوحيدة التي حصلت عليها“.