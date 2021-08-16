سفير إيران ببغداد: المحادثات مع السعودية توقفت تزامنا مع تشكيل حكومة رئيسي

أعلن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، الإثنين، عن توقف المحادثات مع المملكة العربية السعودية، عازيًا ذلك إلى تشكيل حكومة جديدة في بلده برئاسة الرئيس، إبراهيم رئيسي.

وقال مسجدي في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية: ”أقيمت عدة جولات من المفاوضات بين السعودية، وإيران في العراق، لكنها توقفت بشكل مؤقت تزامنًا مع تشكيل حكومة جديدة في إيران“.

وبين أن ”المفاوضات بين السعودية، وإيران في العراق، تناولت عدة قضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية، أو حل المشاكل القائمة على هذا النحو بين البلدين، ومن حيث القضايا الإقليمية، تم تناول قضية اليمن“.

وأضاف أن المحادثات ”تناولت أيضًا، ملف فتح سفارتي البلدين“.

وأشار السفير الإيراني في بغداد، إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى كاظمي ”لعب دورًا رئيسيًا في المحادثات بين المسؤولين السعوديين والإيرانيين“.

وأكد أنه ”بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، سيتم اتخاذ قرار بشأن استمرار هذه المفاوضات“، معربًا عن أمل طهران في ”التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة“.

وفي أعقاب الهجوم على السفارة السعودية في طهران، والقنصلية السعودية بمدينة مشهد، في كانون الثاني/ يناير 2016، احتجاجًا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، قررت الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

ومنذ قطع العلاقات بين البلدين، بذلت إيران جهودًا، لتحسين العلاقات مع الرياض وإيجاد وسيط، لكنها لم تنجح حتى الآن.

وتؤكد السعودية أن ”استئناف العلاقات مع إيران، مرهون بتغيير طهران سياساتها الإقليمية“.

وتعارض الرياض الاتفاق النووي الإيراني، وتدعو القوى الإقليمية، إلى أن تكون حاضرة في أي مفاوضات لإحياء الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإقليمية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال في أول مؤتمر صحفي له، بعد إعادة انتخابات في حزيران/ يونيو الماضي، أن طهران تريد علاقات إقليمية أوثق، وأن الأولوية ستعطى لتحسين العلاقات مع الدول المجاورة، مضيفًا أن ”حكومته لا تمانع استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية“.