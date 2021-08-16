إيران تعيد مسؤولين أفغاناً إلى كابول

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، نقل عناصر من القوات العسكرية الأفغانية إلى أراضيها، ومن ثم إعادتهم الى كابول تدريجيا، وإعداد خطة لإدارة نزوح اللاجئين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية عن المسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية حسين قاسمي قوله: ”وصل عدد من أفراد القوات العسكرية الحكومية ومسؤولون أفغان إلى إيران، وجرى نقلهم على متن خطوط أريانا الجوية الإيرانية، وإعادتهم تدريجيا إلى كابول“.

وأضاف قاسمي أن ”الحدود الإيرانية آمنة، ومستعدون للرد على أي أحداث محتملة“.

وكشف قاسمي عن إعداد خطة لإدارة ملف نزوح اللاجئين والمواطنين الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحول تفاصيل الخطة، قال قاسمي إن ”خطة إعادة التوطين للأفغان، ستنفذ في ثلاث مقاطعات، هي خراسان رضوي وخراسان جنوبي وسيستان وبلوشستان، وصولا إلى عودتهم إلى وطنهم في أقرب فرصة“.

وأضاف قاسمي: ”لقد شهدنا تواجدا عسكريا وحكوميا ومسؤولين في أقاليم أفغانستان إلى جانب أشخاص عاديين، وتم تنظيمهم أيضا ونقلهم إلى إيران بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية وعبر شركة آريانا الجوية، وبعد ذلك جرت إعادتهم إلى العاصمة كابول“.

وكشف المسؤول الإيراني عن نشر بلاده قوات من الجيش والحرس الثوري وكذلك أجهزة المخابرات والأمن على الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة التي تشهدها أفغانستان.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان أصبحت بيد حركة طالبان، ولديها حدود مشتركة يبلغ طولها 921 كيلومتراً.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة ماهان للخطوط الجوية التابعة للحرس الثوري، اليوم الاثنين، إيقاف الرحلات الجوية من إيران إلى أفغانستان.

وقالت الشركة في بيان: ”إنها ألغت رحلة من مشهد إلى كابول كانت مقررة اليوم الاثنين، وهناك احتمال أن يتم تعليق الرحلات الجوية الأخرى إلى أفغانستان“.

وتعد شركة ماهان للطيران المدني هي الشركة الإيرانية التي تسير خمس رحلات في الأسبوع إلى العاصمة الأفغانية كابول.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال الليلة الماضية خلال اجتماع حكومي، إن ”طهران ترصد تطورات الأحداث في أفغانستان بدقة“.