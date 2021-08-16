بريطانيا: طالبان سيطرت على أفغانستان ولن نعود لقتالها

قال وزير الدفاع البريطاني (بين والاس)، إن ”حركة طالبان تسيطر _الآن_ على أفغانستان، مؤكدا أن قوات بلده لن تعود لقتال الحركة“.

وقال والاس في تصريحات تلفزيونية، يوم الإثنين ”أعترف بأن حركة طالبان تسيطر على أفغانستان.. أعني أن المرء لا يحتاج إلى أن يكون باحثا سياسيا لمعرفة ذلك“.

وردا على سؤال (ما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان)، قال والاس ”هذا ليس مطروحا (…) لن نعود“.

وأضاف والاس أن ”القطاع العسكري من مطار كابول آمن، وأن بريطانيا تبذل ما بوسعها لإجلاء المواطنين البريطانيين وأفغان على صلات ببريطانيا“.

وتابع ”هدفنا خروج ما يتراوح بين 1200 و1500 في اليوم، بحسب قدرة طائراتنا، وسنحافظ على هذا المعدل“.

وأشار إلى أن ”الوقت ليس مناسبا لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بسلطة حركة طالبان في أفغانستان.. سيحدث الكثير قبل أن تُتخذ هذه القرارات.. الفيصل سيكون أفعالهم وليس الأقوال“.‎

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، أعلن انتهاء الحرب في أفغانستان ودعا إلى ”علاقات سلمية“ مع المجتمع الدولي.

وقال المتحدث محمد نعيم إن طالبان ”لا تريد أن تعيش في عزلة، وإن نوع الحكم وشكل النظام سيتضحان قريبا“.

ودخلت قوات حركة طالبان، العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأحد، فيما فر الرئيس أشرف غني من البلاد، ”تجنبا لحقن الدماء“ بحسب ما قال في بيان نشره على صفحته في فيسبوك.

ونقلت وسائل إعلام عن حارس الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، قوله، إنه ”يقوم ،الآن، بتسليم القصر الرئاسي رسميا لحركة طالبان“، فيما قال المسؤول الأمني في طالبان من داخل القصر الرئاسي، إن ”عمليات التسليم والتسلم في كل أفغانستان جرت دون إراقة دماء“، وفق قوله.

وكان متحدث من طالبان قال إن ”مسلحي الحركة يسيطرون على عدة أحياء من العاصمة كابول“.

وكتب الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة ”وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن“.

وأضاف ”تقدمها يتواصل بشكل طبيعي“.