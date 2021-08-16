صحف عالمية: أفغانستان تقترب من حرب أهلية.. وتحذير من جولة قتال بين إسرائيل وحماس

هيمن سقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي عناصر حركة طالبان، على تقارير الصحف العالمية الصادرة اليوم الاثنين، في ظل التطورات التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية، وانهيار القوات الأفغانية أمام عناصر طالبان، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورد الإدارة الأمريكية ”الباهت“ إزاء التطورات الأخيرة.

كما تناولت صحف عالمية تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في ظل فشل المفاوضات حول المساعدات المالية القطرية, ما يدفع الطرفين إلى صراع مفتوح مجددا.

غضب شعبي أفغاني من أمريكا

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن قوات طالبان تدفقت على كابول، بعد هروب الرئيس غني من أفغانستان.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم: ”طالب المتمردون بحكومة إسلامية شاملة ومنفتحة، مع وصول المشروع العسكري الأمريكي المستمر منذ 20 عاماً إلى نهاية فوضوية“.

ومضت الصحيفة بالقول: ”فر الرئيس الأفغاني خارج البلاد، ليسلم السلطة فعليا إلى طالبان التي سيطرت على كابول، وبالتالي فإن الحركة المتمردة عادت إلى الحكم مرة أخرى، بعد 20 عاما على الإطاحة بها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة“.

وتابعت: ”دون مواجهة أي مقاومة، فقد اجتاح متمردو طالبان العاصمة، وسعوا لفرض السيطرة عليها، بينما سارعت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى إلى إجلاء مواطنيها وحلفائها الأفغان“.

ونقلت الصحيفة عن أحد أبرز مسؤولي طالبان، الملا بارادار، في بيان مسجل قوله إن ”الانتصار السريع الذي حققته الحركة كان ”عملا بطوليا“، إلا أن الاختبار الحقيقي للحكم سوف يبدأ الآن، بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان“.

وقالت الصحيفة: ”رغم أن الهجوم الذي شنته طالبان، واستمر أكثر من أسبوع تقريبا، أدى إلى إراقة دماء أقل مما قد توحي به المكاسب التي حققوها، فإن المتخصصين في شؤون البلاد حذروا من أن أفغانستان، في ظل المزيج المتنوع من الجماعات العرقية، والصراعات المجتمعية الشرسة، تتجه نحو الحرب الأهلية“.

ونقلت الصحيفة عن سارة وحيدي، المسؤولة الحكومية الأفغانية السابقة، التي تدير تطبيقا أمنيا للمقيمين في كابول، قولها: ”هذه هي نهاية أفغانستان كدولة. لا أحد سيكون باستطاعته السيطرة على الدولة بأكملها“.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأفغان أعربوا عن غضبهم من تركيز الولايات المتحدة على إجلاء مواطنيها، وترك السكان المحليين تحت رحمة طالبان وفكرها المتطرف.

تساؤلات حول سجل بايدن

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الخروج من أفغانستان يثير التساؤلات حول سجله في ملف السياسة الخارجية، وسط تحذيرات خبراء من أن الانسحاب الأمريكي يمكن أن يخلق ملاذا آمنا للجماعات المتشددة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم: ”خلال حملته الانتخابية عن الحزب الديمقراطي عام 2020، قدم بايدن نفسه على أنه الزعيم الرحالة الذي قاد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والمكلف من جانب الرئيس الأسبق باراك أوباما بإدارة ملفات دولية معقدة، والمصر على تعزيز الأمن القومي الأمريكي“.

ونقلت الصحيفة عن ”كارتر مالكاسيان“، مؤلف التاريخ الشامل للصراع الأفغاني، الذي عمل مستشارا عسكريا قوله: ”لم نصل إلى المرحلة الأسوأ حتى الآن. طالبان في كابول الآن، وأطاحت بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، التي دعمناها على مدار 20 عاما، من المتوقع أنها سوف تسعى إلى معاقبة، وربما إعدام الأفغان الذين عملوا معنا“.

وقالت الصحيفة: ”يرى بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين أن سحب بايدن للقوات الأمريكية من أفغانستان كان خطأ فادحا، وأن التداعيات يمكن أن تكون دائمة الحالة الأمنية المتردية، التي وضعت إدارة بايدن في سباق لإجلاء الآلاف من الحلفاء الأفغان، تهدد حقوق المرأة، ويمكن أن توفر للجماعات الإرهابية فرصة للانتقال إلى الأماكن غير الخاضعة للحكم في أفغانستان“.

وقال ريان كروكر، السفير الأمريكي السابق في أفغانستان، والذي عمل تحت الإدارات الديمقراطية والجمهورية: ”أعتقد أن اللعنة أصابت بايدن، الذي تسبب في هذا الموقف، في أول قرار رئيسي يتخذه بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذا خطأ غير مبرر على الإطلاق، وكأمريكي أشعر بالقلق الشديد“.

من جانبها، قالت ليزا كيرتس، المسؤولة البارزة السابقة في الأمن القومي الأمريكي لجنوب ووسط آسيا، خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب: ”ربما يدعم الأمريكيون الانسحاب من أفغانستان، ولكن هذه الرؤية يمكن أن تتغير إذا رأينا النساء يتعرضن للضرب في الشوارع، ومنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس، والتعامل بوحشية مع الشعب، أو أن نرى عودة ظهور البؤر الإرهابية، بما في ذلك وصول المقاتلين الأجانب“.

توترات بين فصائل فلسطينية وإسرائيل

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن إسرائيل وحركة حماس تتجهان نحو حرب جديدة في ظل تصاعد التوترات وفشل المفاوضات حول المساعدات المالية القطرية، ما يدفع الطرفين إلى صراع مفتوح مجددا، وفقا لتحذيرات مصادر فلسطينية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها: ”حذر فلسطينيون من أن إسرائيل وحماس تتجهان نحو جولة أخرى من القتال، حيث يبدو أن الوسطاء الدوليين فشلوا في تحقيق انفراجة في جلب أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، وتخفيف القيود الإسرائيلية“.

ومضت الصحيفة بالقول: ”من المنتظر أن تعقد عدة فصائل فلسطينية اجتماعاً اليوم الاثنين في غزة، لمناقشة تحركاتها المقبلة، في ظل عدم وجود حل لتسليم المنح القطرية لحوالي 100 ألف أسرة فلسطينية“.

وتابعت: ”رفضت الفصائل مطلب إسرائيل بربط تخفيف القيود باتفاق تبادل الأسرى، في حين تصر السلطة الفلسطينية على أن الحكومة الفلسطينية هي الطرف الوحيد المسؤول عن توصيل الأموال القطرية، وأعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة“.

وذكرت تقارير أن ”البنوك الفلسطينية رفضت تحويل الأموال إلى غزة خوفا من التعرض لدعاوى قضائية لتمويل الإرهاب“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من حماس قولها إن الوسطاء ناقشوا مؤخرا احتمال نقل أموال المساعدات عبر الأمم المتحدة.

وأكدت المصادر أن الفصائل الفلسطينية تقترب بشدة من قرار لتصعيد الموقف على طول الحدود مع إسرائيل، مشيرة إلى أن حماس لا تعارض أن تلعب الأمم المتحدة دورا في نقل الأموال القطرية أو أعمال إعادة الإعمار.