استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

قال محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن أربعة فلسطينيين استشهدوا خلال مواجهات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن ”مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال فجر اليوم في جنين“.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهيدين وصلا مستشفى جنين الحكومي، بعد مقتلهما برصاص الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيانها أسماء اثنين من الشهداء هما: صالح عمار (19 عاما) ورائد أبو سيف (21 عاما).

وأعلن الجيش الإسرائيلي احتجاز جثماني شهيدين آخرين في جنين.

وقال أكرم الرجوب محافظ جنين في تصريحات لـ ”صوت فلسطين“: ”عدد الشهداء أربعة منهم اثنان تحتجزهما قوات الاحتلال“.

وأضاف أكرم الرجوب أن ”العملية العسكرية الإسرائيلية كانت سريعة وتم خلالها إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف“.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ”قوات الاحتلال اختطفت جثمان الشهيد الثالث وهو الشاب نور عبد الإله جرار من مدينة جنين، ومصابا آخر وهو الشاب أمجد إياد عزمي إذ وصفت إصابته بالخطيرة، وأعلنت سلطات الاحتلال استشهاده لاحقا“.

وتظهِر لقطات لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات إسرائيلية.

وقال سكان محليون، إن القوات الإسرائيلية التي داهمت مدينة جنين ومخيمها انسحبت في ساعات الفجر.

وأوضح السكان، أن ”قوات الاحتلال ووحدة المستعربين اقتحمت مخيم جنين لاعتقال من تصفهم بالمطلوبين حيث اعتقِل الشاب محمد أبو زينة“.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم، إن اشتباكات اندلعت في مخيم جنين للاجئين القريب من المدينة بين قوة إسرائيلية كانت تحاول اقتحام المدينة ومجموعة من الفلسطينيين.

وأضاف الشهود، أن قوة الاقتحام الإسرائيلية، أطلقت خلال العملية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

وعادة ما تشهد مدينة جنين ومخيمها اشتباكات بين منتسبين لفصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية أثناء عمليات الاقتحام.

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الاشتباكات المسلحة في محافظة جنين والتصدي لعمليات اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي بالأسلحة النارية.

وأعلنت فصائل وطنية فلسطينية في محافظة جنين الإضراب التجاري العام، والحداد على أرواح الشهداء.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن أحداث جنين.