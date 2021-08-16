جنود أمريكيون يطلقون النار في الهواء لإبعاد المدنيين عن مدرج مطار كابول

أطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في مطار العاصمة الأفغانية كابول، يوم الإثنين، النار في الهواء لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات، حسب ما أعلنه مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول لـ“رويترز“ في تصريح عبر الهاتف ”كان من الصعب التحكم في الحشد.. إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى“.

مسؤول أمريكي: القوات الأمريكية بـ #مطار_كابول اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من ركوب طائرات عسكرية الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من #كابول مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات#إرم_نيوز #طالبان #أفغانستان pic.twitter.com/W8WOBSRBT8 — إرم نيوز (@EremNews) August 16, 2021

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليل الأحد، حالة من الفوضى العارمة وتَدافُع المواطنين الأفغان في مطار كابول، محاولين الهرب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

وتزامن التدافع والفوضى العارمة مع استعداد رحلات إجلاء دبلوماسيين أجانب لمغادرة المطار.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية، أن العلم الأمريكي سُحِب الأحد من سفارة الولايات المتحدة في كابول، وأشارت إلى أن ”جميع“ أفراد طاقم السفارة باتوا في المطار بانتظار إجلائهم، مؤكدة أن الجيش الأمريكي أمّن محيط المطار.

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان في بيان مشترك ”نتخذ _حاليا_ سلسلة إجراءات لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي، من أجل السماح بمغادرة آمنة“ للأفراد الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان ”في رحلات مدنية وعسكرية“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن السفير الأمريكي لدى أفغانستان روس ويلسون، موجود _أيضا_ في المطار، وإنه على اتصال بوزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية اكتمال إجلاء كل موظفي السفارة بأمان، مؤكدة أن كل العاملين موجودون بمطار كابول.

وأعلنت حركة طالبان ”انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة، فيما فر الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد أمس الأحد مع دخول المسلحين المدينة، قائلا إنه ”آثر تجنب سفك الدماء“.

من جهة أخرى، قال قائد بحركة طالبان الأفغانية يوم الإثنين إنه من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم.

وأضاف القائد لـ“رويترز“ طالبا عدم نشر اسمه ”نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم“.

وتابع أنه ”صدرت تعليمات لمقاتلي الحركة في كابول بعدم ترهيب المدنيين والسماح لهم باستئناف أنشطتهم العادية“.