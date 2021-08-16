زعيم طالبان يقول إنه يرغب في مغادرة كل القوات الأجنبية قبل بدء "إعادة الهيكلة"

قال زعيم طالبان الملا هيبة الله أخوند زاده إنه يرغب في مغادرة كل القوات الأجنبية قبل بدء إعادة الهيكلة.

يأتي ذلك عقب تصريحات للمتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان يوم الأحد أعلن خلالها انتهاء الحرب في أفغانستان ودعا إلى علاقات سلمية مع المجتمع الدولي.

وقال المتحدث محمد نعيم في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة إن طالبان لا تريد أن تعيش في عزلة وإن نوع الحكم وشكل النظام سيتضح قريبا.

وأضاف أن الحركة تحترم حقوق المرأة والأقليات وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية.

وقال نعيم إن طالبان ترغب في إقامة علاقات سلمية وإنها تتطلع إلى تطوير قنوات اتصال عديدة فتحتها بالفعل مع دول أجنبية.

وأضاف نعيم لتلفزيون الجزيرة ”ندعو كل الدول والكيانات إلى الجلوس معنا لتسوية أي مشكلات“.

ودخلت طالبان العاصمة الأفغانية كابول أمس الأحد وغادر الرئيس أشرف غني البلاد قائلا إنه لا يريد إراقة دماء لتقترب الحركة من السيطرة على أفغانستان بعد عقدين من الإطاحة بها من السلطة في بداية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

وأوضح أن الحركة لم تستهدف أي هيئة أو مقر دبلوماسي وأنها ستوفر الأمن للمواطنين والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث إن فرار غني لم يكن في الحسبان ”وإنه حتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك“.

وقال نعيم لتلفزيون الجزيرة مباشر ”نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية“.

وأضاف أن طالبان تجني اليوم ثمار جهودها وتضحياتها على مدار 20 عاما مضيفا أنها ستتبنى سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين وأنها لن تقبل في المقابل بالتدخل في شؤون أفغانستان.

وأوضح قائلا ”لقد وصلنا إلى ما كنا نسعى إليه وهو حرية بلادنا واستقلال شعبنا… لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين“.

وأضاف ”الحركة لا تعتقد أن القوات الأجنبية ستكرر تجربتها الفاشلة في أفغانستان مرة أخرى“.